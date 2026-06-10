《鐵拳教育》引起共鳴 陳菁徽：教育部該認真看完這部劇

陳菁徽表示，教育部真的該花時間，認真看完這部劇。（圖／報系資料庫）

Netflix韓劇《鐵拳教育》「以暴制暴」、「私刑教育」等激進故事引發外界熱議。國民黨立委陳菁徽今（10）日表示，教育部真的該花時間，認真看完這部劇。台灣的教育環境正一步一步朝向韓國教育困境的方向發展，不一樣的是，我們或許還有時間改變。

「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了」。陳菁徽表示，近期爆紅的韓國電視劇《鐵拳教育》，用戲劇的方式呈現出「充滿校園霸凌、家長過度干預、師生關係日益緊張」的韓國教育界。

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陳菁徽說，為什麼這部漫改劇會在近日引發這麼大的共鳴？是因為壞學生被正義修理，讓觀眾感到痛快？是因為揭穿為了地位濫用權力的老師真面目？又或者，是因為那些以愛為藉口、過度介入校園的「恐龍家長」，被狠狠地再教育？自己認為是，也不是。但這部戲，確實演出現實生活中沒人敢述說的事實。

陳菁徽指出，看了之後，自己身為三寶媽，也做了自我反省。哪怕是萬分之一的程度，是否曾像恐龍家長一樣，以愛孩子之名，無形中傷害了老師、干擾了教育專業？是否有好好陪伴孩子，聽他們分享一天的生活，聽見他們內心真正想說的話？是否有把正確、健康的價值觀傳遞給他們，讓他們在尊重自己，也尊重別人的環境中慢慢長大？

陳菁徽續指，教育是一輩子的事情，到現在我們也都在學習的路上，這部劇所帶來的警示與啟發，真的太多了。很多人覺得，戲中最有名的一句台詞是：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」但真正刻在自己心裡的，卻是另一句話：「老師有義務將學生引導到正確的方向。」

陳菁徽說，正因為老師這份工作如此神聖，對國家整體發展至關重要，而這份責任得以讓人尊敬。可曾幾何時，這份責任不再是使命，反成了壓垮老師的最後一根稻草？以韓國為例，近六年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，也正因如此，《鐵拳教育》才會引起整個亞洲社會的共鳴。或許台灣還沒有走到那樣的地步，但我們不能假裝自己沒有看見警訊。

陳菁徽提到，就在今年五月底，高雄就有一位國小老師因壓力而選擇離開人世。這樣的悲劇，提醒我們不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。

陳菁徽表示，劇中的教育部長有段台詞說：「因教權受到侵害，而選擇結束生命的老師們，以及如今仍飽受痛苦的老師們，我代表教育部，向各位真誠地道歉。」

陳菁徽強調，教育部真的該花時間，認真看完這部劇。台灣的教育環境正一步一步朝向韓國教育困境的方向發展，不一樣的是，我們或許還有時間改變。請拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

陳菁徽表示，義務教育，是讓那些沒有更多學習資源的孩子，能夠有最最最基本的受教權。老師有義務將學生引導到正確的方向，那麼身為民意代表，我們也有義務將國家引導到正確的方向。

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