《鐵拳教育》引關注教師壓力 教育部: 「校事會議」新制讓投訴減少

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教育部部長鄭英耀出席典禮前接受媒體聯訪(記者林宜箴攝)

韓劇《鐵拳教育》內容觸及校園暴力、霸凌、師生對立等議題，劇中並出現南韓成立「教權保護局」處理失控學生，引發臺韓社會高度討論。對於各界關心的校事會議，教育部部長鄭英耀表示，「校事會議」爭議經修法改革，投訴案件數較修法前同期間減少，進入校事會議調查的比例也有明顯降低。

教育部部長鄭英耀出席第一屆新型專班畢業留臺就業典禮前，接受媒體聯訪時被問及對韓劇《鐵拳教育》及各界對「校事會議」爭議的看法。

鄭部長回應表示，他並不擔心臺灣的教育，例如近來紛擾的「校事會議」爭議，經過修法改革，包括不處理匿名投訴、大小案分流等，已有所改善。根據教育部統計，新制實施後約4個月時間，截至今年4月30日，投訴案件202案，其中進入校事會議調查45案，占投訴案件22%。對照修法前同期，也就是114年1月至4月，投訴案件448案，進入校事會議調查366案，占投訴案件82%。可見新制實施後，投訴案件數較修法前同期間減少，進入校事會議調查的比例也有明顯降低。

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鄭部長指出，已跟立法院承諾，今年7月，會有更進一步的分析，也會再邀集各縣市、教師、家長代表，一同討論相關政策，讓學生輔導管教能夠與時俱進，並減少不必要的誤解。

被問及「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的修法，鄭部長表示，會再跟各界集思廣益，希望法規能與時俱進，一同為教育形成更大的支持力量。