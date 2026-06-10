《鐵拳教育》恐龍家長太真實！演員朴知研苦求：別追蹤我





Netflix校園爽劇《鐵拳教育》一上線就爆紅，第5集「恐龍家長」更被全網瘋傳老師&家長必看！飾演宇振媽媽的演員朴知研，因為演得太逼真而遭網友留言攻擊，發文苦求「別追蹤我」！

朴知研飾演《鐵拳教育》恐龍家長

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韓國實力派演員朴知研，近期因演出《鐵拳教育》恐龍家長，逼真的演技受到高度關注！朴知研在劇中飾演宇振媽媽，因過度保護孩子，頻頻出手干預老師對孩子的教育，甚至對教師進行密集投訴，造成老師心理恐懼與憂鬱！朴知研演活了這位「高壓型恐龍家長」，連Super Junior金希澈也在社群發文「差點飆出髒話」，然而在劇中出眾的演技，卻造成了她現實生活的困擾。

網友湧入社群留言，朴知研：別追蹤我

網友湧入社群留言，朴知研：別追蹤我圖片來源：Threads@朴知研

網友湧入社群留言，朴知研：別追蹤我圖片來源：Threads@朴知研

由於角色刻畫太過真實，朴知研社群湧入大量網友留言，「為什麼讓她憂鬱？為什麼讓她生活困難？那位老師竭盡所能幫助你的孩子，你不知道嗎？」、「我接下來一段時間都要討厭宇振的媽媽」、「請您不要出來了」、「這只是演戲，但看到她的臉，情緒還是會上心頭」讓朴知研忍不住發文求放過：「我不是宇振媽媽，別追蹤我！」

網友湧入社群留言，朴知研：別追蹤我圖片來源：Threads@朴知研

朴知研在社群中表示：「外國的朋友們，我不是宇振媽媽本人，我已經在置頂留言放了演員的連結，但大家好像沒看到，不知道為什麼突然被海外演算法推爆，現在情況變得很尷尬，我真的不是宇振媽媽，大家不用追蹤我！」這篇文她甚至使用了中文、英文、韓語解釋澄清，但似乎沒有作用，導致她稍早2度發文：「你們有什麼誤會？我現在被誤會為宇振的媽媽，更大的問題是世界各地的人都叫我宇振媽媽……馬來西亞、泰國、日本、美國都陷入騷亂，我發了一篇文，但他們好像沒看！」

常見的媒體心理現象：人設當作真實

為了節目效果、劇情、或流量所包裝的「人設」，常被觀眾視為該名人物的本性，變成「觀眾分不清現實與虛構」是常見的心理現象！觀眾容易將螢幕上的「表演人設」與私下的「真實人格」混淆，入戲太深導致反派演員無辜遭受網路謾罵或現實騷擾！然而，雖然湧入部分攻擊性留言，大部分網友還是秉持理性支持「這是對她演技的一種肯定」、「代表她演得很真實～演技爆棚」、「完美詮釋恐龍家長」。

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