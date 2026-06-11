《鐵拳教育》成宋英奎遺作 導演悲曝：收到噩耗時「我在剪第一集」……..

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《鐵拳教育》成宋英奎遺作，導演悲曝，收到噩耗時自己在剪第一集。（翻攝自韓網）

韓劇《鐵拳教育》近期開播引起關注，有觀眾在首集發現已故演員宋英奎（송영규）的身影。導演洪鍾燦受訪時說，自己在剪輯第一集時聽到了噩耗，這個消息讓他非常地難過。

韓劇《鐵拳教育》近期開播，劇中用「以暴制暴」的強硬手段懲罰惡霸學生與恐龍家長，相關劇情引起了熱議，觀眾也發現，已故演員宋英奎有演出，飾演飾濫用權力的國會議員，《鐵拳教育》成了他的遺作。導演洪鍾燦受訪時談及此事說，「這真的太可惜了」。

洪鍾燦說，當時收到宋英奎過世的消息在剪第一集，真的非常難過。他表示，宋英奎真的很熱愛表演，而且演戲非常出色，「我覺得在這部作品中，他展現的非常好，從研讀劇本開始，他就投入在表演中。」

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宋英奎2025年6月因為酒駕移送到水原地方檢察廳，不過沒有被拘留，他在同年8月4日被發現在別墅內的一輛車中身亡。

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