《鐵拳教育》成宋英奎遺作！車內身亡享年55歲 最後身影惹韓劇迷鼻酸

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷，不僅登上全球27個國家與地區收視排行榜冠軍，也因劇情觸及校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫與教師權益等議題，引發觀眾熱烈討論。不過，劇中第一集飾演國會議員的南韓資深演員宋英奎，已於2025年8月4日離世，讓《鐵拳教育》成為他留給觀眾的最後作品。

南韓資深演員宋英奎，已於2025年8月4日離世。（圖／翻攝X）

宋英奎在首集中飾演準備角逐總統大位的國會議員劉光弼，角色表面風光，私下卻試圖動用權勢包庇涉及校園霸凌的兒子。隨著虛構單位「教權保護局」介入調查，父子行徑逐漸曝光，最後也受到法律制裁。雖然宋英奎戲分不算多，但他把角色的虛偽、壓迫感與權力慾詮釋得相當到位，播出後再度獲得觀眾肯定。

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不少韓劇迷看到宋英奎現身後相當感傷，紛紛留言表示「看到名字出現就鼻酸了」、「還是那個熟悉的宋英奎」、「真的可惜了這麼好的演員」。宋英奎出道多年，曾演出《請回答1988》、《未生》、《Voice》、《有品位的她》、《上流戰爭3》、《毒梟聖徒》等作品，也在電影《雞不可失》中飾演「崔班長」，成為觀眾熟悉的代表角色。

宋英奎2025年6月曾因酒駕事件形象受創，之後退出話劇《莎翁情史》，參演的《退貨兒童》、《TRY：我們成為奇蹟》等作品戲分也遭刪減。親友曾透露，他事後深感愧疚與自責，加上演出機會減少，承受巨大心理壓力。同年8月4日，宋英奎被發現在車內身亡，享年55歲，身後留下妻子與2名女兒。韓國網友整理指出，《鐵拳教育》拍攝期約落在2025年2月至8月，因此外界推測，他是在拍攝期間或殺青後不久接連遭遇風波，也讓這部作品成為他人生最後遺作。

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