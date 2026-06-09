《鐵拳教育》成遺作！男星陳屍車內亡 最後身影惹網淚崩

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宋英奎在《鐵拳教育》第一集飾演議員劉光弻。翻攝自X、IG



Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速登上全球27個國家與地區收視排行榜冠軍，劇情關注校園霸凌、恐龍家長、網路獵巫以及教師權益受損等社會議題，引發觀眾熱烈討論。第一集飾演國會議員的南韓資深演員宋英奎（송영규）演技也受到關注，然而不少觀眾發現，這位實力派演員已於去年8月4日離世，《鐵拳教育》成為他留給觀眾的最後一部作品。

《鐵拳教育》以虛構的「教權保護局」為主軸，描述教師面對校園霸凌與家長施壓時的困境。首集中，宋英奎飾演準備角逐總統大位的國會議員劉光弼，表面上是備受矚目的政治人物，私下卻試圖利用權勢包庇涉及校園霸凌的兒子。隨著教權保護局介入調查，劉光弼與兒子的行徑逐漸曝光，最終接受法律制裁。

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雖然戲分不多，但宋英奎憑藉精湛演技，成功詮釋角色的虛偽、權力慾與壓迫感，再度獲得觀眾肯定。隨著劇集播出，不少韓劇迷看到宋英奎出場十分感傷，紛紛留言表示「看到名字出現就鼻酸了」、「還是那個熟悉的宋英奎」、「真的可惜了這麼好的演員」。

宋英奎出道多年，曾參演《請回答1988》、《未生》、《Voice》、《有品位的她》、《上流戰爭3》以及《毒梟聖徒》等多部知名作品，在電影《雞不可失》中飾演「崔班長」一角，更成為代表作之一。

然而，2025年6月，宋英奎爆出酒駕導致形象受創，退出話劇《莎翁情史》之後，他參演的《退貨兒童》與《TRY：我們成為奇蹟》等作品的戲份也被刪減。有熟悉他的親友透露，酒駕事件後他一直深感愧疚與自責，加上演出機會減少，承受極大心理壓力，一度試圖藉由飲酒排解情緒，卻陷入惡性循環。同年8月4日，宋英奎被發現在車內身亡，享年55歲，身後留下妻子與兩名女兒，消息震驚南韓演藝圈。

根據韓國網友整理的資料顯示，《鐵拳教育》拍攝時間約從去年2月至8月，部分演員曾於5月分享拍攝花絮與心得。由於拍攝期與宋英奎酒駕風波及後續遭受輿論批評的時間點重疊，因此外界推測，他應是在拍攝期間或殺青後不久接連遭遇相關事件，而《鐵拳教育》也因此成為他人生最後遺作。

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