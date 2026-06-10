《鐵拳教育》掀教師共鳴 柯志恩籲教育部正視校園困境

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南韓校園題材影集《鐵拳教育》近日在台灣掀起熱議，劇中以激烈手段處理校園失序問題的情節，引發不少教育工作者共鳴。對此，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩表示，戲劇之所以受到關注，反映的其實是台灣教育現場長期累積的壓力與焦慮。她呼籲教育部正視教師處境，積極回應校園治理問題，重建教育現場的信任與尊嚴。

柯志恩指出，《鐵拳教育》劇中「以暴制暴」的情節雖然讓許多長期承受壓力的教師產生情緒宣洩與認同感，但這種戲劇化手法並非現實社會的解方。真正值得關注的是，當前教師正夾在繁重教學責任、部分家長過度期待以及學生失序行為之間，面臨前所未有的壓力與挑戰。

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↑圖說：南韓劇集《鐵拳教育》在網路爆紅，引發國內廣大教育工作者的強烈共鳴，柯志恩在臉書發表文章，呼籲教育部必須拿出專業與擔當，真正成為維護校園秩序的主導者與全體教師的後盾。（圖片來源：擷取自柯志恩臉書）

她認為，近年來教師管教權限逐漸受到限縮，親師溝通也經常陷入對立與防備，使校園中的親師生關係日益緊張。當校園安全網頻頻出現缺口，教師的教學熱忱與專業信心也受到衝擊，若相關問題持續惡化，最終受影響的將是學生的學習環境與教育品質。

柯志恩表示，針對教育現場所面臨的問題，她已於上月向教育部提出四項具體訴求，並要求主管機關在三個月內提出明確回應。然而截至目前，她認為教育部的態度仍顯消極，未能展現作為教育政策主管機關應有的積極作為與承擔。

她進一步指出，教育部應立即檢討現行校事會議制度，重新檢視其運作成效與對教師造成的影響，同時推動行政減量措施，讓教師能將更多時間投入教學與陪伴學生，而非耗費在繁瑣行政程序上。

此外，柯志恩主張應透過明確法規保障教師合理管教權責，讓教師在面對學生失序行為時能依法行使教育職責，不必擔心後續爭議與責任問題。同時，政府也應投入更多經費與專業人力，強化校園心理輔導及支持系統，提供教師與學生更完善的心理健康資源。

柯志恩強調，校園不應成為對立與衝突的場域，而應建立在尊重、信任與專業基礎之上。唯有透過制度改革、完善輔導資源及健全親師溝通機制，才能從根本改善教育現場困境，化解親師生之間的緊張關係，讓教育工作者找回專業尊嚴與教育熱忱，也為下一代打造更健康穩定的學習環境。

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