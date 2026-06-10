《鐵拳教育》掀熱議 藍委點名教長、教育部「花時間認真看」

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教育部長鄭英耀。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄日前發生國小教師於校園墜樓身亡的不幸事故，引發校園霸凌與教師壓力議題的關注後，隨著韓劇《鐵拳教育》在網路上引起熱烈討論，國民黨立委王鴻薇、陳菁徽今（10日）紛紛點名，教育部長鄭英耀、教育部真的該花時間認真看完這部劇。

王鴻薇表示，最近有人推薦她一定要看《鐵拳教育》，她昨晚看了第一集，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沈淪現況。最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢。或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長。

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陳菁徽也表示， 《鐵拳教育》用戲劇的方式呈現出充滿校園霸凌、家長過度干預、師生關係日益緊張的韓國教育界。這部漫改劇會在近日引發這麼大的共鳴，她認為是這部戲確實演出現實生活中 沒人敢述說的事實。

陳菁徽提到，很多人覺得戲中最有名的一句台詞是：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」但真正刻在她心裡的，卻是另一句話：「老師有義務將學生引導到正確的方向。」正因為老師這份工作如此神聖，對國家整體發展至關重要，而這份責任得以讓人尊敬。曾幾何時，這份責任不再是使命，反成了壓垮老師的最後一根稻草？

陳菁徽表示，以韓國為例，近6年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，正因如此，《鐵拳教育》才會引起整個亞洲社會的共鳴；或許，台灣還沒有走到那樣的地步，但我們不能假裝自己沒有看見警訊。

陳菁徽表示，劇中的教育部長有段台詞說：「因教權受到侵害，而選擇結束生命的老師們，以及如今仍飽受痛苦的老師們，我代表教育部，向各位真誠地道歉。」教育部真的該花時間，認真看完這部劇。

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