《鐵拳教育》揭南韓校園黑暗面心情複雜！《富比士》狂讚年度必看神劇
娛樂中心／綜合報導
韓國Netflix話題新劇《鐵拳教育》（Teach You A Lesson）近期席捲全球，不僅在27個國家登上Netflix收視排行榜冠軍，更因大膽觸碰校園霸凌、教師權威崩壞、未成年犯罪等敏感社會議題，成為近期最具爭議性的韓劇之一。
劇中以強硬手段介入校園亂象的「教權保護局」設定，讓不少觀眾直呼「看得相當痛快」，但另一方面，也因涉及暴力執法與過激教育手段，在南韓社會掀起「是否美化暴力」的激烈討論。
儘管韓國對《鐵拳教育》在暴力描述細節上仍有不少爭議，然而美國權威媒體《富比士》卻給予高度肯定，認為該劇成功避開原作最具爭議的部分，將故事轉化為一部劇本成熟、節奏緊湊且極具吸引力的作品，更盛讚它是「2026年最值得關注、也是最令人上癮的韓劇之一。」
《富比士》形容《鐵拳教育》每一集皆以不同校園事件為主軸，從霸凌、權力濫用到制度漏洞，透過受害者的故事勾勒教育體系的黑暗面，也讓觀眾在憤怒、無奈與獲得伸張正義的過程中產生強烈情緒共鳴。如同許多韓國法律題材戲劇，《鐵拳教育》透過受害者的故事緊緊牽動觀眾情緒，讓人在看見正義遲遲無法伸張時感到憤怒，在獲得解決後，受害者得到救贖的瞬間感受到深刻的釋懷與感動。
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