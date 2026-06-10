《鐵拳教育》揭南韓校園黑暗面心情複雜！《富比士》狂讚年度必看神劇

娛樂中心／綜合報導

韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷。（圖／Netflix提供）

韓國Netflix話題新劇《鐵拳教育》（Teach You A Lesson）近期席捲全球，不僅在27個國家登上Netflix收視排行榜冠軍，更因大膽觸碰校園霸凌、教師權威崩壞、未成年犯罪等敏感社會議題，成為近期最具爭議性的韓劇之一。



劇中以強硬手段介入校園亂象的「教權保護局」設定，讓不少觀眾直呼「看得相當痛快」，但另一方面，也因涉及暴力執法與過激教育手段，在南韓社會掀起「是否美化暴力」的激烈討論。

廣告 廣告

美國權威媒體《富比士》對韓劇《鐵拳教育》給予高度肯定。（圖／翻攝自Forbes網站）

儘管韓國對《鐵拳教育》在暴力描述細節上仍有不少爭議，然而美國權威媒體《富比士》卻給予高度肯定，認為該劇成功避開原作最具爭議的部分，將故事轉化為一部劇本成熟、節奏緊湊且極具吸引力的作品，更盛讚它是「2026年最值得關注、也是最令人上癮的韓劇之一。」



《富比士》形容《鐵拳教育》每一集皆以不同校園事件為主軸，從霸凌、權力濫用到制度漏洞，透過受害者的故事勾勒教育體系的黑暗面，也讓觀眾在憤怒、無奈與獲得伸張正義的過程中產生強烈情緒共鳴。​如同許多韓國法律題材戲劇，《鐵拳教育》透過受害者的故事緊緊牽動觀眾情緒，讓人在看見正義遲遲無法伸張時感到憤怒，在獲得解決後，受害者得到救贖的瞬間感受到深刻的釋懷與感動。

更多三立新聞網報導

落榜不氣餒！黃曉明48歲成功考取博士 苦讀1年高分登榜上海戲劇學院

袁惟仁愛女21歲生日許願「希望爸爸復活」陸元琪吃醋喊：沒願望給媽媽

46歲傅子純急性血癌驟逝！葉歡憶劇中名「春生」慟喊：阿姨真的傷心

啦啦隊女神「眼盲」超糗出包！叫車誤設「高鐵台中站」飆5千元車資嚇傻

