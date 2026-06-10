《鐵拳教育》揭校園亂象 藍委點名最該看的是教育部長：用制度接住老師
韓劇《鐵拳教育》講述以極端手段導正崩壞教育體制、校園秩序，播出後掀起大批觀眾關注，不少教師與家長都在討論劇中所反映出的教育現場問題。國民黨立委王鴻薇今表示，或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長了；同黨藍委、三寶媽陳菁徽則說，教育部真的該花時間，認真看完這部劇。
王鴻薇今在臉書發文說，看了第一集後，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沈淪現況！最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長了。」
陳菁徽則是發文指出，是因為壞學生被正義修理，讓觀眾感到痛快？是因為揭穿為了地位濫用權力的老師真面目？又或者，是因為那些以愛為藉口、過度介入校園的「恐龍家長」，被狠狠地再教育？她認為「是，也不是」，但這部戲，確實演出現實生活中 沒人敢述說的事實。
身為三寶媽的陳菁徽也做了自我反省，她說，哪怕是萬分之一的程度，是否曾像恐龍家長一樣，以愛孩子之名，無形中傷害了老師、干擾了教育專業？是否有好好陪伴孩子，聽他們分享一天的生活，聽見他們內心真正想說的話？是否有把正確、健康的價值觀傳遞給他們，讓他們在尊重自己，也尊重別人的環境中慢慢長大？
針對戲中有一句話「老師有義務將學生引導到正確的方向」，陳菁徽說，可曾幾何時，這份責任不再是使命，反成了壓垮老師的最後一根稻草？以韓國為例， 近六年內有超過百名的教師，因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，也正因如此，《鐵拳教育》才會引起整個亞洲社會的共鳴。或許台灣還沒有走到那樣的地步，但我們不能假裝自己沒有看見警訊，就在今年五月底，高雄就有一位國小老師因壓力而選擇離開人世。
陳菁徽喊話教育部真的該花時間，認真看完這部劇，台灣的教育環境正一步一步朝向韓國教育困境的方向發展，不一樣的是，台灣或許還有時間改變，請拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。義務教育，是讓那些沒有更多學習資源的孩子，能夠有最最最基本的受教權。老師有義務將學生引導到正確的方向，那麼身為民意代表也有義務將國家引導到正確的方向。
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