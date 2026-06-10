《鐵拳教育》教權保護引關注 李惠暄籲增設「親師衝突法律後援」機制

小民參政歐巴桑聯盟李惠暄10日指出，台灣社會對於「教權保護」的共鳴，反映出第一線教師與家長長期的集體焦慮。 圖：台灣前進陣線 提供(資料照)

[Newtalk新聞] 韓劇《鐵拳教育》近日在台灣掀起熱潮，劇情中對於第一線教職人員的「教權保護」也是討論焦點之一。小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄今（10）日指出，台灣社會對於「教權保護」的共鳴，反映出第一線教師與家長長期的集體焦慮，並提出三點訴求，呼籲政府從制度層面補足後盾。

李惠暄指出，針對校園衝突，社會上充斥著各種聲音，一邊高喊著要恢復威權管教、要讓孩子怕老師，認為有秩序才有安全；另一邊則奉行「鐵拳教育」，主張被打就要狠狠打回去，以暴制暴；還有一派「愛的教育」被批評漫步在雲端不知校園疾苦。她表示，雖然想不到辦法解決衝突，但可以確定的是，「以暴制暴只會換來更嚴重的傷害」。

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李惠暄表示，台灣2006年修法禁止校園體罰的方向是對的，「不是因為孩子不能管，而是因為暴力的複製，不是教育。」但制度當年拿掉了速效藥，卻未補足相應配套，導致二十年後教師的管教資源與支援系統依然千瘡百孔。她指出，主管機關總是要求老師溝通卻維持過高師生比、要求輔導卻專輔人力嚴重不足、要求法制化卻沒給明確SOP、教老師怎麼教，卻從未真正理解第一線的量能限制與高壓，最後往往讓老師獨自面對親師衝突、在校園裡自生自滅。

她直言，教育花了太多的力氣在建立「誰有權威、誰該服從」的集體秩序，卻忘了給孩子「保護自己、面對衝突」的個體能力。而孩子真正需要知道的，從來不是去「怕誰」，而是：當受傷或目睹不公義時，他可以怎麼做？什麼時候該挺身而出？什麼時候該轉身走開？當他向大人求助時，學校的體制能不能成為他的後盾，而不是二次傷害的溫床？那些在學校會嗆老師閉嘴的孩子，背後的斷層在哪裡？而受傷的孩子，又該如何被接住？但這些攸關生存與界線的課題，在現在的課堂上幾乎是缺席的，「不是老師的問題，是老師也不知道制度可以怎麼仰賴。」

針對制度「兩頭漏」的困境，李惠暄提出三項給台北市府的具體主張。第一，增設「親師衝突法律後援」機制，由台北市編列專款預算，當教師依規管教而遭遇爭議時，提供即時法律諮詢與訴訟補貼，讓老師有底氣依法管教，不再因恐懼訴訟而選擇消極迴避。第二，落實校園輔導減壓，實質降低師生比、全面補足心理師與社工師編制，將行為偏差學生的輔導分流，減輕導師的非專業負擔。第三，健全高風險家庭社會安全網，強化民政、社政與教育局的跨局處橫向連結，當校園發現高風險個案時主動介入協助家庭，而非將家庭教育的缺失和壓力全數傾倒給教師承擔。

李惠暄認為，「《鐵拳教育》會爆紅，是因為它血淋淋地說出了現在的制度讓老師覺得孤立無援、讓家長覺得校園失去秩序。」她強調，解決辦法絕不是引進暴力，而是用精準的法制與充足的資源把漏洞補起來。

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