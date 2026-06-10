《鐵拳教育》暴紅！賴瑞隆遭酸民洗版「快追劇」 柯志恩拋解方救教師無力感

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）。（資料照／柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩痛批教育部消極隱形，並拋出保障管教權等4項具體解方搶救教師無力感，呼籲體制改革以拯救基層教師的無力感。（柯志恩團隊提供）

熱門韓劇《鐵拳教育》引爆校園失控焦慮，這股熱潮近日也燒到政治圈，不僅民進黨高雄市長參選人賴瑞隆因傳出封鎖推劇網友、遭酸民洗版「記得追劇」；國民黨高雄市長參選人柯志恩則痛批，教育部面對親師生的集體焦慮時，不應繼續扮演旁觀者，必須拿出專業與擔當，並拋出保障管教權等4項具體解方，呼籲體制改革以拯救基層教師的無力感。

硬派漫改韓劇《鐵拳教育》近期在台灣Netflix掀起現象級熱議，直衝收視冠軍。該劇以極其瘋狂、近乎私刑的虛構設定，重拳撕開亞洲教育現場最殘酷且失控的集體傷口。劇中以暴制暴的私法正義情節，不僅引發廣大網友共鳴，更讓不少台灣基層教師直呼「大快人心」，卻也同時折射出現實校園中，最沉重且令人嘆息的「教師無力感」。

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這股《鐵拳教育》熱潮甚至延燒至政治人物身上。有網路粉專直指劇中情節宛如參考民進黨高雄市長參選人賴瑞隆案例，隨後更有網友宣稱，因在賴瑞隆社群平台推薦其觀看該劇，竟然遭到封鎖，引發輿論一陣酸諷。目前已有不少網友集體湧入賴瑞隆的社群平台洗版，紛紛留言開酸，要他「記得去追劇」，但賴陣營冷處理，未對此回應。

面對校園現場的失控焦慮，柯志恩指出，台灣第一線教師近年夾在教學責任、家長過度期待與部分學生失序之間，管教權限被無限縮小，親師溝通演變成防備對立，導致教學熱情消磨殆盡。她強調，戲劇的解方是以暴制暴，但現實不可能也絕不能如此，親師生三方的集體焦慮，需要體制性的全面救贖。

柯志恩痛批，面對基層教師的悲鳴，教育部不能繼續當消極旁觀者。她先前已向教育部提出「檢討校事會議存廢與改革」、「全面落實行政減量」、「保障教師合理管教權責」以及「強化校園心理輔導機制」等四項具體建議，並限期3個月內回應。然而，教育部至今態度仍消極無力，完全沒有展現出應擔起全體教師最強後盾的態度與作為。

柯志恩呼籲，教育部不能繼續隱形，唯有建立完備且健康的教育體制，才能從根本解決當前教育現場所面臨的困境，化解師生對立，找回教育工作者應有的尊嚴與熱忱。

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