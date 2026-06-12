《鐵拳教育》橫掃48國登Netflix冠軍 校園霸凌、教權崩壞引全球共鳴

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熱門韓劇《鐵拳教育》虛構「教權保護局」，為被霸凌的教師、學生與家長討回公道。取自Netflix



韓劇《鐵拳教育》上週甫上線，已登上Netflix六月第一週非英語影集全球收視冠軍。該劇突顯校園中學生霸凌同學與老師、教師權卻崩塌的情況，不僅在48國躋身前10名，更在南韓、台灣等國登上榜首，突顯霸凌問題已成全球現象。許多南韓教師對本劇深有共鳴，但也有教師認為，劇中提出的解方太不切實際。

根據Netflix統計，《鐵拳教育》（Teach You A Lesson）6月5日才上線，已成為1日至7日非英語影集全球收視榜首。FlixPatrol網站的綜合排名更顯示，《鐵拳教育》是Netflix全球影集收視亞軍，僅次於英國影集《稚愛目擊》（英文劇名：The Witness），在美、英、法、德、義大利等國收視均躋身前10名。

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《鐵拳教育》改編自虛構網漫《Get Schooled》，以南韓的校園暴力上升與校園行政權威衰退為背景，描述南韓教育部成立「教權保護局」，依據《教權保護法》握有龐大權力，對校園制度進行強力改革。

劇情描述該局派出督學至多間有嚴重霸凌問題的高中，拯救近年已嚴重受損的教師權；保護受到身體、心理、網路霸凌的各類暴力受害者，包括學生、教師與家長；解決校園內的暴力、賭博、毒品成癮等問題。

美國《富比士》（Forbes）新聞網站形容，該劇為今年到目前為止「劇本最佳、最令人上癮的爽劇」。

南韓《中央日報》報導，「鐵拳教育」一詞原為網路流行語，也是南韓教師團體的口號，如今卻成了風靡全球的韓劇關鍵字。

南韓京仁教育大學教授朴周炯（音譯）表示，公立教育因手機使用、校園暴力等問題而崩潰「已是全球性議題」，因此全球觀眾也對《鐵拳教育》產生共鳴。成均館大學社會學系教授具正宇（音譯）則表示，自2023年首爾某小學教師自殺後，社會對侵害教權問題嚴重性的共識不斷擴大，情況也反映在影視作品中。

●南韓教總：《鐵拳教育》真實呈現教師困境

這齣劇集也在南韓教師之間引起熱議。在教師社群「Indischool」，就有不少教師表示自己遇到與劇情類似的案例；韓國教師團體總聯合會（教總）8日甚至發表聲明，希望該劇讓外界重視當代學校教室裡的棘手現況，進而改善教權保護制度。

教總聲明稱，《鐵拳教育》真實呈現了當前學校教室裡秩序崩壞、部分不受控制的學生嚴重侵害教權、以及部分教師因惡意投訴而陷入絕望與無力感。

教總發言人張勝赫（音譯）感歎，在劇中侵害教權的學生會受到徹底懲罰，但在現實中，學生受到的處分「甚至無法記錄在生活記錄簿上」。生活記錄簿是南韓大學申請入學的重要參考。

●反面評價：劇中手段過於暴力

《鐵拳教育》也引起南韓教師間的不同評價；有批評認為，劇中以體罰和高壓懲罰的方式解決問題，過於片面和暴力。

《韓國先驅報》報導，在首爾某中學任教的20多歲崔姓教師就表示：「這齣影集雖然呈現了部分公立學校的情況有多險峻，但恐怕也會讓觀眾以為對學生施暴是必要的。」

首爾另一名30多歲教師則表示，《鐵拳教育》確實呈現了當代學校教室裡許多真實情況，「但結尾還是太脫離現實」。然而她也希望，現實世界的學校能提供類似的保護教權機制。

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