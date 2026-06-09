《鐵拳教育》演活議員！宋英奎去年8月「陳屍車內」演出成追憶

娛樂中心／邱于芳報導



Netflix影集《鐵拳教育》掀起追劇熱潮，不僅登上台灣、菲律賓等地Netflix排行榜冠軍，劇中透過虛構的「教權保護局」介入校園亂象，緊湊的劇情節奏與拳拳到肉的動作場面，也讓世界各地社群平台湧現大量劇情解析與金句分享。除了故事內容受到熱烈討論外，劇中演員宋英奎精湛細膩的演技同樣引發關注，然而他已於去（2025）年8月離世，使得《鐵拳教育》成為這名演員留給觀眾的最後一部作品。









廣告 廣告

宋英奎在《鐵拳教育》中飾演有錢又有權勢的國會議員劉光弼，劇中他前景一片大好，是總統大選的熱門候選人，卻利用權力包庇兒子在校園的霸凌行為。當教權保護局介入調查後，使他露出真面目，最終和兒子一同接受法律制裁，短短幾場戲就讓劇迷印象深刻。宋英奎去年因酒駕被捕引起輿論撻伐，此前與妻子投資咖啡廳也傳出經營不善的情況，當時夫妻關係不佳、處於分居狀態，在爆出酒駕事件10天後，他被發現在車內身亡，消息曝光後震驚南韓演藝圈，而《鐵拳教育》也意外成為他生前最後一部作品。

昔被封「最強綠葉」！韓星《鐵拳教育》精湛演技掀熱議 竟成最後遺作

宋英奎在《鐵拳教育》中飾演權勢滔天的國會議員劉光弼，精準詮釋反派角色，短短幾場戲便掀起觀眾熱議。（圖／翻攝宋英奎IG）





事實上，宋英奎是南韓的知名綠葉演員，曾演出多部韓國知名影視作品，包括《請回答1988》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《九尾狐傳》、《上流戰爭3》以及《毒梟聖徒》等熱門韓劇，在劇中紮實的演技總能抓住觀眾目光。許多網友在看過《鐵拳教育》後感嘆：「看過他許多劇，他演技超好的」、「看過他好多劇……」、「他演《上流戰爭》反派把整部劇演活了，好可惜」、「這部是他的遺作」、「希望他一路好走」。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：《鐵拳教育》演活濫權議員！宋英奎去年8月「陳屍車內」最後演出成追憶

更多民視新聞報導

南韓女星秀真實身材 清涼照狂吸33萬人朝聖

42歲牙醫無預警猝逝！妻悲痛喊：下輩子再當夫妻

韓女星「二度灼傷」遭毀容！連發3篇文淚訴經過

