《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
娛樂中心／綜合報導
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
由於京畿道是南韓學生與教師人數最多的地區之一，教育首長公開點名討論校園題材戲劇格外受到關注。安敏錫昨日在臉書表示，選後難得有空稍作休息，但心情始終無法輕鬆，一方面閱讀探討南韓年輕世代政治現象的書籍，另一方面則追看Netflix熱播劇《鐵拳教育》。
他在貼文中提到，目前已看到第4集，並引用劇中教權保護局教師的一句台詞：「學校比想像中還要混亂。」安敏錫感嘆，現實中的校園問題恐怕比大人們想像得更加嚴重，也讓他深刻感受到即將肩負的責任。
安敏錫進一步表示，未來不會只待在辦公室閱讀報告，而是要親自走進校園第一線了解實際情況。「我會親自確認，也會直接奔赴現場。因為答案就在現場，我會在現場確認問題，並和大家一起尋找解方。」
韓媒《今日早報》報導指出，安敏錫已正式啟動「京畿教育大變革傾聽之旅」，首站從高陽市與坡州市展開，未來將陸續走訪京畿道南北各地，與學生、家長及教師面對面交流，直接蒐集第一線意見。
報導指出，這項巡迴活動並非單方面宣導政策，而是希望在政策形成階段就納入教育現場聲音，將基層反映的問題轉化為未來改革方向。安敏錫強調，「京畿教育大變革的答案不在教育廳的辦公桌上，而是在學校第一線。」他也表示，教育不是行政管理，而是關於人的故事，未來將把學生、家長與教師提出的意見積極反映到政策當中。
《鐵拳教育》以校園霸凌、師生衝突、教權受損及青少年犯罪等議題為主軸，播出後持續引發討論，如今連即將上任的教育首長都公開追劇並分享心得，也讓該劇再度成為南韓社群與教育圈的熱門話題。
教育部反霸凌投訴專線：1953
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