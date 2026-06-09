《鐵拳教育》燒進政界 韓教育首長追劇喊：決定親訪第一線

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〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》不只橫掃Netflix全球排行榜，連南韓政壇都被它攻陷！在6月地方選舉剛當選京畿道教育監的安敏錫(안민석)公開表示自己正在追《鐵拳教育》，還特別貼出劇中經典台詞，引發韓網熱議。

由於京畿道是南韓學生與教師人數最多的地區之一，教育首長親自點名這部作品，也讓《鐵拳教育》的影響力再度成為話題。

安敏錫在社群平台發文透露，最近雖然終於有空休息，但心情卻一點也不輕鬆。他分享觀看《鐵拳教育》的心得，並引用劇中教權保護局教師的一句名台詞：「學校比想像中還要混亂。」

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他感嘆，現實中的校園問題其實比大人們以為的更加嚴重，也坦言自己感受到身為教育首長的沉重責任。

他更強調，未來不會只是坐在辦公室裡看報告，而是要親自深入校園第一線了解現況，「直接跑現場找答案」。這番發言曝光後，引起不少教師與家長共鳴，也讓《鐵拳教育》再被推上討論熱搜。

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