《鐵拳教育》爆紅出事！女督察認做「縮胸手術」掀厭女爭議網吵翻

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記者蔡維歆／綜合報導

任含琳在《鐵拳教育》第3集中自爆做過「縮胸手術」。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《鐵拳教育》6月5號一次10集全上，立刻成為臺灣下載收看第一名。《鐵拳教育》會在台灣引爆高度討論，不只是因為「打壞人很爽」，而是它直接戳中許多人對校園霸凌、師道崩壞與教育失能的集體焦慮，跟台灣真實發生的校園霸凌情況非常有即視感。而劇中一段「縮胸手術」台詞卻意外引爆性別爭議，讓網友吵翻天。

從《鐵拳教育》看台灣校園危機，這10大金句說出大家不敢面對的真相。（圖／netflix提供）

其中第3集秦基周飾演的教權保護局成員任含琳，被派往一所問題女高中。當學生故意拿外貌與整形話題羞辱她時，她反擊表示自己做過「縮胸手術」，接著還掃視全班說：「看起來這裡沒有需要縮胸的學生。」引來部分觀眾質疑，是否仍落入以女性身材作為攻擊武器的框架？

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而《鐵拳教育》改編自同名網路漫畫，故事講述政府成立「教權保護局」，專門處理失控學生、校園暴力及侵害教師權益事件。由於原作曾因涉及種族與性別歧視等爭議內容，一度遭北美平台下架，因此改編成影集時已刪除相關情節，但仍保留對校園暴力、青少年賭博、毒品問題及教師權益崩壞等議題的批判。如今隨著人氣飆升，關於劇中部分台詞與價值觀的討論也愈演愈烈。

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