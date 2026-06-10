《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉

記者蔡維歆／綜合報導

Rina是《鐵拳教育》中的台灣臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中。（圖／翻攝自IG）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。

Rina開心表示沒有被剪掉。（圖／翻攝自IG）

Rina在IG發布影片分享自己出現在《鐵拳教育》中的片段，身為臨演的她參與第4集拍攝飾演就讀築明外語高中的學生，而她當初是透過工作簽證到韓國合法打工的，之前還拍過韓劇《模範計程車3》、《認罪之罪》、《第一夫人》、《神與律師事務所》、《訂閱男友》等，目前旅居韓國。

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韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷。（圖／Netflix提供）

如今《鐵拳教育》爆紅，Rina也在貼文中分享當初從一開始進到劇組拍攝時就很期待成品出爐，現在看到終於上線而且掀起熱潮，讓她激動不已，笑說：「終於上了！！還沒有被剪掉。」韓媒《每日經濟》也報導《鐵拳教育》播出後在教育界內外引發巨大迴響，不少教師看完後都出現複雜情緒。雖然劇中部分教師以私人方式制裁學生的情節，以及校園暴力失控的極端設定，引發部分人士擔憂，但作品呈現出教室秩序崩壞、學生侵害教權、教師遭惡意檢舉與投訴等現象，確實揭露了當前教育現場長期存在的黑暗面。

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