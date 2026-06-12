將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／陳奕劭、黃彥翔報導

近來韓劇《鐵拳教育》因大膽涉及校園霸凌、教師權威崩壞、未成年犯罪等敏感社會問題，在48個國家登上影音平台收視冠軍，如何保障教師的「教權」，讓老師安心教書，不受壞學生傷害，成為民眾關注焦點。對此，民進黨立委王義川今（12）日呼籲，教育部長、國教署署長有空一定要看這部戲，裡面呈現的議題，確實發生在台灣教育現場，大家都要面對它。

王義川談鐵拳教育

王義川在立院受訪表示，這件事發生在韓國的教育現場，拍成劇以後用比較極端的方式呈現，不過裡面呈現的議題，確實是台灣各部門、教育部、民意代表、教師、學生、家長等，大家都要一起面對的課題。

廣告 廣告

他提到，裡面有一集被網友認為是影射桃園某立委與家人，還有一個家長被說很像某個立法委員。戲劇大家看看就好，但是裡面呈現的議題，確實是教育部要妥善面對的。

王義川點名這2人快去看

王義川指出，他們辦公室收到許多教師反映校務會議的問題，他們確實疲於奔命，家長、學生與各式各樣的申訴管道，那老師還要有時間去回應這些課題，確實也為他們帶來很多困擾。

他呼籲，教育部要非常正視這個問題，建議教育部長鄭英耀、國教署署長彭富源有空一定要看這部戲，它的手法未必是台灣可以用的，但是它裡面呈現的議題，可以跟這幾位官員說，確實都發生在台灣教育現場，這沒辦法逃避，大家都要面對它。

快新聞／《鐵拳教育》爆紅！王義川點名教育部長快去看：戲裡演的台灣也發生

《鐵拳教育》掀兩極論戰，「以暴制暴」成最大爭議焦點。（圖／Netflix提供）《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／《鐵拳教育》爆紅！王義川點名教長快去看：戲裡演的台灣也發生

更多民視新聞報導

中國疑為「台史斷交」傳聞黑手？吳志中：強烈懷疑北京介入

新北青棒強權「這學校」驚傳要熄燈！球員動向曝光 侯友宜全說了

蔣萬安喊廢除監察院 王世堅疑：沒細看名單？

