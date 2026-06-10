《鐵拳教育》爆紅！約翰希南轉發金武烈照片

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▲韓劇《鐵拳教育》爆紅，美國前WWE摔角明星約翰希南（John Cena）在個人IG轉發男主角金武烈的照片，引起韓媒關注。（合成圖／翻攝自Netflix Korea@IG、美聯社）

[NOWNEWS今日新聞] 韓劇《鐵拳教育》上線Netflix後迅速爆紅，根據Netflix官網最新公布榜單，《鐵拳教育》在非英語節目中排名第1，且觀看時數斷層領先其他非英語節目。《鐵拳教育》討論度持續擴散，連美國前WWE摔角明星約翰希南（John Cena）都在個人IG轉發男主角金武烈的照片，雖然未寫下隻言片語，但也引起韓媒關注。

約翰希南在他擁有2100餘萬名粉絲的IG上分享金武烈的照片，底下也釣出Netflix韓國官方IG用表情包回應，意想不到的跨界互動掀起網友熱議。

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韓媒《Newsis》報導指出，雖然約翰希南沒有寫下任何說明文字，但他分享金武烈照片的舉動，相信肯定跟《鐵拳教育》在網路上正引領排山倒海般的熱烈迴響有關。許多網友之前就認為金武烈與約翰希南長相神似，還有人稱金武烈為「韓國的約翰希南」，許多粉絲都覺得兩人有兄弟臉。

富比世評為今年迄今最佳劇集之一

根據《韓聯社》報導，《鐵拳教育》的原著網漫曾因部分章節陷入種族歧視與性別歧視的爭議，因此，在改編為真人版的製作階段中，曾有演員公開拒絕出演，甚至有特定的教師團體要求停止製作。然而，製作團隊最終盡可能地刪除了具有爭議的元素，把焦點放在「真正教育的意義」上，向社會拋出反思，成功創造極佳口碑與引起廣泛共鳴。

美國《富比士》（Forbes）也給予《鐵拳教育》高度評價，盛讚其為今年迄今最佳劇集之一，「劇本紮實且娛樂性極佳，讓觀眾深陷其中，並對接下來的劇情發展充滿好奇」。

▲《鐵拳教育》由表志勳（左起）、秦基周、金武烈、李星民主演，「以暴制暴」對付恐龍家長、校園霸凌者。（圖／Netflix）

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