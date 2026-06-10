《鐵拳教育》發威！韓媒：登頂Netflix全球非英語類電視節目榜

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記者李鴻典／台北報導

影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，因劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；根據《韓聯社》報導，《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。

根據Netflix官方網站TUDUM在10日發佈的最新一期榜單，本月1日至7日，《鐵拳教育》觀看量（累計觀看時長除以片長）為640萬次，位居全球非英語類電視節目榜榜首。（圖／翻攝自TUDUM）

報導提到，南韓演員金武烈主演的劇集《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。

報導說，根據Netflix官方網站TUDUM在10日發佈的最新一期榜單，本月1日至7日，《鐵拳教育》觀看量（累計觀看時長除以片長）為640萬次，位居全球非英語類電視節目榜榜首。該劇還在南韓、菲律賓、新加坡、土耳其、阿根廷、埃及等全球48個國家和地區躋身前十。

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《鐵拳教育》本月5日上線，講述在部分學生、家長和教師的越界行為導致教師權威崩塌的背景下，政府成立教權保護局，整治校園亂象的故事。

韓劇《鐵拳教育》上線後話題不斷。（圖／Netflix提供）

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