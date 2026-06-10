《鐵拳教育》竟有台灣演員！出演女星身分曝光 她嗨喊：我是Netflix第一名的人

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《鐵拳教育》有台灣演員出演，如今女演員身分也跟著曝光了。（翻攝自Netflix、Rina＠IG）

Netflix原創劇集《鐵拳教育》開播後，迅速席捲全球排行榜，教育問題，掀起高度討論，連帶劇中演員聲勢、人氣跟著飆漲，而該劇竟也有台灣演員出演，如今身分也跟著曝光了。

Netflix原創劇集《鐵拳教育》不僅登上含台灣25個國家及地區收視冠軍外，也在南韓教育界掀起高度討論。據了解，該劇竟也有台灣面孔，一名台灣女孩Rina今（10日）在IG發布影片，分享自己出現在《鐵拳教育》中的片段。

Rina透露，自己參與《鐵拳教育》臨演，在第4集拍攝飾演就讀「築明外語高中的學生」，如今該劇爆紅，Rina也開心得表示，「從去的時候就很期待，終於上了！還沒有被剪掉」。

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Rina開心喊「og my god大家，我也算是上過Netflix第一名的人！」（翻攝自Rina＠IG）

據了解，Rina在第4集中，雖被安排坐在角落位置，不過共有4個出境畫面，令她又驚又喜，「og my god大家，我也算是上過Netflix第一名的人！」

事實上，Rina當初透過工作簽證到韓國合法打工，之前還曾拍過知名韓劇《模範計程車3》《認罪之罪》《第一夫人》《神與律師事務所》《訂閱男友》等，目前旅居韓國。

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