《鐵拳教育》開播引熱議 台灣第一線教師曝心聲：不是抒壓是感受到更深的悲哀

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《鐵拳教育》開播引熱議。（翻攝自Netflix臉書）

韓劇《鐵拳教育》近期開播，劇中用「以暴制暴」的強硬手段懲罰惡霸學生與恐龍家長，相關劇情引起了熱議。知名歷史教師金哲毅今（10）日在臉書粉專「金老ㄕ的教學日誌」發文嘆，「對我來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀」。

韓劇《鐵拳教育》改編人氣網路漫畫《不良指導官》，主要是在講述在一個教育體系崩壞的虛構社會中，許多學生利用保護學生的法律，在學校裡放膽挑釁、甚至動手霸凌老師，為了導正失控的校園，政府成立了「教權局」，局裡的督察官們開始走入校園，用「以暴制暴」的強硬手段懲罰惡霸學生與恐龍家長，替第一線的老師們出口惡氣。

廣告 廣告

該部劇開播後引起熱議，歷史教師金哲毅在臉書粉專「金老ㄕ的教學日誌」發文說，最近《鐵拳教育》上線，這部主打政府成立特別部分，讓督察可以用非常手段對付有問題的家長或學生，不僅話題十足，而且在多國都登上熱門影片的行列。

金哲毅說，自己身旁有不少人都推薦這部戲劇，但自己必須坦白說，「我實在不想看」。他提到，其實從一些釋出的片段，可以感受到這戲劇的表現力應該相當不錯，就算不懂教育現場的實際狀況，應該也能看得非常開心。

「問題是，對我這第一線教師來說，戲裡面有許多宣洩現實不滿的爽感」，金哲毅嘆看完後，卻還是要面對惡劣且無解的教育環境，現實中，沒有政府願意成立特別部門去捍衛教師，以及保障教育權。

金哲毅表示，現實中，老師被學生戳臀部，卻要被記申誡；特教生發飆傷害人，卻沒有人能有權動手制止；導師班學生集體擺爛不打掃，教師只能親自去打掃廁所，「如果現實狀況不變，對自己來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀」。

金哲毅說，只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加惡劣，「哪天我做好更大的心理建設，準備能夠在爽完後承受現實痛苦，我再去看《鐵拳教育》吧。」

更多鏡週刊報導

《鐵拳教育》突顯教育環境不斷惡化 作家：班級經營變成修羅場

傅子純靈堂今開放！ 遺孀曬「登記合照」淚喊：今晚你缺席沒來看我

雨彈狂炸！「3日累積雨量圖」曝光 氣象粉專揭曉：「這地區」居冠