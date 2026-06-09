《鐵拳教育》首集壓迫感爆棚！已故演員宋英奎遺作曝光 酒駕後1個月陳屍車內

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已故韓國演員宋英奎的遺作韓劇《鐵拳教育》近日在Netflix上線，在韓國掀起討論。（翻攝韓網）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速衝上全球熱門榜，不少觀眾在首集發現已故演員宋英奎（송영규）的身影，讓劇迷感慨萬千。宋英奎在劇中飾演國會議員兼總統候選人劉光弼，利用權勢包庇兒子的校園霸凌行為，將腐敗政客的虛偽、自私與濫權詮釋得極具壓迫感，雖戲分不多，仍成為首集焦點。觀眾紛紛表示「看到名字就鼻酸」「還是那個熟悉的宋英奎」。

《鐵拳教育》中他演了什麼角色？

宋英奎飾演國會議員劉光弼，表面是風光的政治明星，私下卻試圖利用權勢包庇霸凌同學、甚至逼死人命的兒子。當教權保護局介入調查後，這位父親露出真面目，與兒子一同迎來法律制裁。

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《鐵拳教育》劇情設定為韓國政府成立「教權保護局」，試圖避免教育體系因學生、教師與家長越界行為而崩解。宋英奎在首集塑造的濫權議員形象，讓不少觀眾直呼「看得牙癢癢」，也再次證明他作為「黃金綠葉」的深厚演技。他過去曾演出《未生》《請回答1988》《上流戰爭3》《毒梟聖徒》等劇，以及電影《雞不可失》《幸福的國家》等作品。

酒駕風波後發生了什麼事？

宋英奎去年6月因酒駕被逮捕，遭到輿論撻伐。其後參演中的《TRY：我們成為奇蹟》《退貨兒童》劇組都表示將盡量刪減他的戲分，他也退出舞台劇《莎翁情史》。大約在酒駕事件爆發後1個月，他於去年8月4日被發現在京畿道龍仁市一處住宅區內的車中身亡，享年55歲。

韓媒《OSEN》曾引述親友說法指出，除了酒駕事件外，他原本就承受個人問題與工作減少等多重壓力，形成惡性循環，周圍人士也曾勸阻其以飲酒排解情緒。

根據韓網整理資訊，《鐵拳教育》於去年2月至8月拍攝。網友推測，宋英奎在拍攝期間或殺青後，接連面臨酒駕道歉與輿論抨擊等風波，這部劇成為宋英奎的遺作。

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