《鐵拳教育》CP暖送咖啡車！37歲「女戰神」遭轟演技出戲 導演霸氣護航：100%滿意
Netflix全新現象級影集《鐵拳教育》在全球熱播，劇中秦基周飾演的教權局女督察，與P.O（表志勳）有曖昧感情線，兩人的好交情也延續至戲外，P.O還特別送了咖啡車到秦基周的新劇《嗜睡醫生》拍攝片場。
《鐵拳教育》CP暖送咖啡車！「忍忍忍」台詞超有梗
秦基周昨（12日）在IG曬出P.O送來的咖啡車認證照，引人關注的是，P.O不只特別選了秦基周在《鐵拳教育》的制服look做成海報，還幽默地用劇中台詞寫下，「很熱、很煩、想回家的時候，記得寫三遍『忍忍忍』，要忍住！」
更不忘在應援布條上寫著「演技天才秦基周」、「漂亮的秦基周、可愛的秦基周」、「最棒的秦基周」將秦基周誇到天上。讓秦基周滿意地打卡認證，開心地說：「有力量了、有力量了，真的充滿力量，非常帥。」回應P.O的溫暖應援。
秦基周演技挨批！導演不忍霸氣發聲
劇中飾演教權保護局唯一女督察「任含琳」的秦基周，大展特戰部隊出身的俐落身手，爆發力十足的格鬥場面，堪稱女戰神降臨。不過隨著《鐵拳教育》熱播，秦基周的演繹方式，也引來觀眾的正反評價，有觀眾覺得秦基周在壓制學生或大聲怒吼的橋段，發音略顯含糊，導致台詞傳達不夠清晰，狠批：「大吼大叫的演技太尷尬。」、「台詞表達過於刻意。」、「讓人瞬間出戲！」、「看得很彆扭。」
但也有觀眾給予正面認可，認為37歲、出道11年的秦基周，成功擺脫過往作品中端莊、討喜的形象，展現了全新的面貌。導演洪鍾燦也很認可她的演技，直呼，「我對秦基周的演技100%滿意。」
洪鍾燦分享任含琳是一個單純、直來直往，而且看到不公不義就無法忍受的人物。「與其大量沿用原作設定，不如說這是和秦基周一起打造出來的角色。看著她的眼神，會覺得既可愛又有些古靈精怪，同時也像個天真的孩子。」對於她的詮釋給予高評價。《鐵拳教育》全季10集在Netflix熱播。
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