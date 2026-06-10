《鐵拳》金武烈結婚11年超寵妻！昔酒醉誤發告白文 甜喊：妳讓我變完整

記者王培驊／綜合報導

韓國男星金武烈近年憑藉《鐵拳教育》再度受到關注，戲裡經常展現深沉魅力，戲外則是演藝圈知名的寵妻代表。他與演員尹昇娥於2015年結婚，婚後感情始終甜蜜穩定，而兩人戀情之所以曝光，竟是因為金武烈一次酒後「手滑」，意外寫下轟動韓網的告白文，成為粉絲津津樂道的經典愛情故事。

2012年，當時金武烈深夜喝酒後，在社群平台公開發出一段原本疑似想私下傳給尹昇娥的訊息。他寫下：「喝了酒的深夜裡一直想起妳，想聽妳說話，也好奇妳現在的模樣。想打電話卻怕妳睡著了，只能把心情寫成訊息。」字裡行間滿是思念。

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金武烈和老婆尹昇娥的愛情故事超級甜，兩人也經常放閃。（圖／翻攝自IG @doflwl）

最讓粉絲印象深刻的，則是他在文中深情告白：「遇見妳之後，我的明天變得不完整、陌生又不安。原本只剩一半的金武烈，因為妳的出現，好像終於要變成完整的一個人。」最後更直接寫下「我想妳」，甜蜜內容瞬間引發熱議，也讓兩人的戀情因此曝光。

金武烈和老婆尹昇娥的愛情故事超級甜，兩人也經常放閃。（圖／翻攝自IG @doflwl）

事後金武烈曾在綜藝節目談到這段往事，坦言當時還不是流行公開戀愛的年代，因此非常擔心因為自己的失誤讓戀情曝光，所幸尹昇娥相當大方接受，也讓他一直心懷感謝。尹昇娥後來也曾在個人頻道提到此事，笑說兩人的公開戀情就是從那篇貼文開始，「大概3個月後事情就發生了，說起來算是哥哥闖禍了。」幽默反應讓不少粉絲會心一笑。

兩人最終於2015年步入婚姻，並在2023年迎來兒子金元誕生。近日尹昇娥也透過社群平台分享兒子3歲生日影片與照片，記錄孩子一路成長的模樣。畫面中不僅能看到小朋友長大的過程，尹昇娥望著兒子的溫柔眼神也融化大批粉絲。從一篇酒後誤發的告白文，到攜手走過14年戀愛與婚姻生活，金武烈與尹昇娥的愛情故事至今仍被不少網友視為演藝圈最浪漫的真實童話之一。

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