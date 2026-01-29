南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

台南一間個人經營的異國美食小店，因為顧客誤把電動門的開關當成是乾洗手，關下去的瞬間，剛好有另一名顧客進門，差點被鐵門夾到，影片在網路上廣為流傳。業者出面解釋，電動門有安全裝置，撞到人會彈上去，不用擔心，目前已經把開關鎖起來，以免又被誤觸。





遭客人誤當成乾洗手，業者立即把電動門開關包起來，寫上勿觸字樣。（圖／民視新聞）

顧客推開玻璃門進入店內，前腳剛才踏進，後腳鐵門就關了下來，顧客覺得莫名奇妙，是要打烊了嗎？業者還原當時情況，「她就以為後面那個是乾洗手，她就去那邊就是要按乾洗手，結果我才剛開店，門就放下來，就像一開店就關門。」原來畫面右側這名女子，誤把牆上這個電動門開關當成了乾手洗，想說用完餐清潔一下，哪知一按下去，沒有清潔液流出來，卻是鐵門關下來，現場三個人都很傻眼。業者：「從來沒有過，我們第一次有這種狀況。」民眾看到影片說：「就蠻好笑的啊，就真的是蠻好笑，就莫名其妙忙一忙，然後一抬頭，門就這樣被關起來，那個影片紅到連我媽媽都有看到。」另一位民眾則說，「有點瞎，怎麼會去按那個，它確實是很像乾洗手的盒子沒有錯，但是正常沒有人會把乾洗手的盒子放在玻璃門的後面吧。」

電動門業者實際示範，若是有人站在鐵捲門的底下，鐵捲門一碰到就會彈回去，不會夾到人。（圖／民視新聞）

影片中的店家就在台南市，是一間做義大利薄餅三明治的小店，只有業者一個人作業，因此忙的時候，無暇顧及顧客的一舉一動。影片在網路上瘋傳，有人覺得好笑，也有人覺得好危險，業者也立即把電動門開關包起來，寫上勿觸字樣，趕緊找來電動門業者改善。電動門業者說：「它有一個斷電的功能，按這裡就斷電了，它就完全不會動。等到他結束營業之後要下班，就按圓圈解除，這邊就可以正常一樣關。」電動門業者也實際示範，若是有人站在鐵捲門的底下，鐵捲門一碰到就會彈回去，不會夾到人。而且玻璃門也只能從外往內推，不會有被鐵捲門壓到的狀況。業者很意外，沒想到是以這樣的方式被人注意到。













原文出處：鐵捲門開關當成乾洗手"一按" 另一名顧客險遭門夾

