鐵支架從天而降！上班族差點遭砸中 民眾怒氣之下做了「這」事

即時中心／温芸萱報導

今（25）日上午7點50分，新北市三重區驚傳工安意外。一名民眾憤怒發文表示，走在人行道上時，幾支鐵支架從天而降，聲響巨大，差點被砸到。目擊者指出，周遭有學生及Ubike使用者，若被砸中後果嚴重。民眾批評施工疏忽，已檢舉要求工地改善工安。

今日上午7點50分，新北市三重區驚傳工安意外。一名民眾憤怒的在社群平台發文表示，上班途中，走在人行道上差點被從天而降的鐵支架砸中，掉下來的聲響巨大，幾聲「碰碰碰」嚇壞路人。其中一支甚至直接掉落到路面，所幸當時無人受傷。目擊民眾指出，周遭有不少學生以及使用Ubike的民眾，若不幸被擊中，後果不堪設想。

民眾批評該工程公司施工過程疏忽，呼籲嚴格落實工地安全管理，避免類似事件再次發生，並表示「已經檢舉」，工安危險不容忽視。





