鐵曬衣架從天降！ 插進陽台洗衣機 住戶嚇：險被砸中

台中北屯一棟大樓，重達5公斤的鐵製曬衣架從天而降，直接砸穿擺在一樓陽台的洗衣機，還差一點砸到人，屋主說，這已經不是第一次有東西從樓上掉下來，過去還掉過冷氣鋁架、呼拉圈，他想裝遮光罩保護陽台，但大樓管委會禁止，原因是會影響大樓外觀，加上陽台屬於公共區域，如果要加裝遮光罩，需要全體住戶同意。

放在陽台的洗衣機，破了一個大洞，仔細一看，一綑鐵製的曬衣架，直接砸穿蓋子，插在洗衣機內槽中，屋主說：「超誇張的，都比洗衣機高了，這會砸死人。」將近5公斤重的曬衣架，從天而降，屋主說這已經不是第一次，因為陽台上方就是天井，經常有不明物品掉落，像是小石塊、冷氣鋁架、呼拉圈，這次更誇張，是一綑鐵製的曬衣架，屋主說：「上次也是因為冷氣鐵架掉下來，這個洗衣機已經砸壞過一次。」

事發地點就在台中北屯一棟大樓內，屋主詹先生說，房子住了將近4年，每次走到陽台都要特別注意上方，就怕被掉落物品砸中，其他一樓住戶也有過類似情形，想裝遮光罩保護自家陽台，卻被大樓管委會拒絕，屋主說：「管委會以有礙觀瞻妨礙美觀的名義，叫我們都強制拆除掉，所以變成現在沒有任何的防護。」

社區物業經理說：「這次的例會也會針對防護網部分，先做初步了解，但是因為這個規範必須得要區權會通過，我們才能做安裝。」屋主無奈，因為陽台所有權屬於全體住戶，如果要改建加裝遮光罩，需要全體住戶同意，但其他樓上住戶，都認為跟自家無關投反對票，遲遲無法裝設，現在只希望，大樓管委會正視問題，替一樓的住戶爭取權益。

