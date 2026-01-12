「鐵板煎台」整座搬進夜市！ 高CP值吸顧客朝聖

高雄市 / 綜合報導

高雄市路竹夜市內有一攤鐵板燒實在吸睛，業者將整座煎台搬進夜市，民眾可以坐在鐵板前，品嘗熱騰騰餐點，來吃的民眾說，CP值真的很高。與一般平價鐵板燒店比一比，像是基本的牛肉、豬肉、雞肉餐點，夜市是150元，白飯，飲料跟湯吃到飽，連鎖店則是約180元，若是海陸餐的話，夜市鐵板燒約300元左右能享用到。兩種吃法各有特色，就看民眾喜愛哪一種。

老闆俐落翻炒，鮮脆時蔬在高溫快炒下，香氣瞬間竄出，緊接著主角上場。辛香料爆香後，將外皮煎到金黃酥脆的雞排放入，一同拌炒，油香四溢，令人食指大動。

民眾說：「一個香蒜雞排，一個鹽酥雞排。」這一味幾乎成了客人必點，但仔細看看，這鐵板燒竟藏身夜市裡面。高雄路竹夜市內，這攤特別吸睛，因為業者將煎台搬進夜市，民眾可以坐在鐵板前，看著料理現做現炒，品嘗熱騰騰餐點。

民眾說：「常常來吃啊，就是CP值滿高的，組合餐也相較之下算是滿便宜的，價位算滿平價的，就是跟一般店面來比的話，因為他這裡的飯就是無限供應。」

主打高CP值，饕客讚不絕口，實際拿這家鐵板燒，和知名連鎖鐵板燒相比，基本餐點，牛、豬、雞肉、價格落差30元，以海陸餐來說，夜市只要花270元就能享用，連鎖店至少要340元起跳，每桌幾乎必點的鐵板豆腐，價格甚至差了快一倍。

鐵板燒業者說：「跟外面來比的話這個便宜很多我們的量也是比人家多，開20年了吧，為了養家所以才來做的，我之前是在台北做。」老闆過去曾是百貨裡面的鐵板燒師傅，回到南部，持續發揮好手藝將平實卻不馬虎的鐵板料理帶進夜市，香氣在攤位前不斷飄散，也難怪吸引不少饕客專程前來朝聖。

