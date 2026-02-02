鐵板燒師傅「脫褲慘摔」嚇跑客 急發文喊：我不是變態！

台南一名鐵板燒師傅最近發文和客人道歉。（示意圖／Pexels）





台南一名鐵板燒師傅最近發文和客人道歉，原來是因為日前他從廁所出來時，遇到客人上門，他急著招呼，卻因為褲子太鬆而滑落，他整個人也摔倒，當場嚇跑客人，影片曝光也笑翻大批網友。

鐵板燒師傅從廁所跑出來，但因為褲子沒有綁好，掉下來，導致他整個人摔倒在地，而就在這時，剛好有一名客人走進來，看到這個景象簡直嚇壞，連忙後退好幾步，狂按自動門按鈕，奪門而出，鐵板燒師傅則一邊穿褲子，一邊追上去。

事後，師傅在網路上發文，他表示，因為平常都是一人作業，經常憋尿，當時趁著店內沒有客人，趕緊去上廁所，沒想到一出來，正好遇到客人進門，他急著招呼，卻因為最近瘦了不少，褲子太鬆又沒綁好，當場滑落甚至跌倒，把客人嚇壞。

不過更讓他哭笑不得的是，這名客人離開後又折返回來，更拿出手機在店門口外試圖拍照，鐵板燒師傅忍不住在貼文中自嘲，並向對方道歉，嚇到你了，我不是變態，如果你有看到這篇道歉文，希望你可以回來，我請你吃大阪燒。

他也補充後續，客人透過朋友回覆，因為剛起床去吃飯，看到之後整個嚇醒，以為自己在作夢，就先跑了，後來想確認，有沒有看錯，才回頭想拍下來，貼文在網路上瘋傳，荒謬過程也讓網友笑壞。

