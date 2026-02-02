鐵板燒業者急迎客「褲滑落跌倒」 客嚇跑.還回頭拍照

台南市 / 綜合報導

台南一間鐵板燒業者，日前趁著空檔上廁所時，剛好遇到客人上門，他急著出來招呼卻不小心跌倒，褲子沒綁好當場滑落，突如其來的畫面嚇得客人害怕得立刻轉身就跑，更讓人哭笑不得的是，客人逃離後又躡手躡腳回來想拍認證照，影片曝光後迅速在社群平台爆紅，笑翻大批網友。

穿著吊嘎的男子，看到客人上門，匆匆忙忙出來招呼，沒想到一個踉蹌跌倒在地，這一跌褲子跟著滑落，這下尷尬了，因為從另一個角度看，剛進門的客人，被突如其來的畫面衝擊嚇壞了，恐懼值直接拉滿，他連忙後退好幾步，接著轉身逃離現場，更讓人哭笑不得的是，沒多久男顧客又躡手躡腳地回頭，拿起手機往店裡拍照，影片曝光後迅速在社群平台爆紅。

廣告 廣告

鐵板燒店老闆娘說：「他本來就壯壯的，然後瘦了十幾公斤，(當時)就嚇一跳說客人來了怎麼辦，他就趕快衝出來。」戲劇化的情節，就發生在上個月底深夜，台南一間鐵板燒餐廳，業者PO文還原過程，原來事發當天他一人作業，趁著空檔去上廁所，著急招呼顧客當下，因為瘦了褲子太鬆沒綁好掉下來，向客人道歉澄清自己不是變態，並承諾願意請吃大阪燒，歡迎對方回店，還幽默直言，希望可以把拍下的畫面回傳給他當作紀念。

而這篇文章，果真釣出客人的朋友回覆，表示當時因為剛起床還有睡意，想說吃個飯卻被嚇到以為自己還在作夢，後來回頭是想確認是不是自己眼花，並沒有真的拍下出糗照片。鐵板燒店老闆娘說：「剛好PO出來，我們也沒有想到說反應這麼大。」

民眾說：「老闆也是有服務熱忱，不然他怎麼會摔跤。」就像是有劇本般的情節，在社群平台掀起討論，網友笑說笑到噴飯，客人認真恐懼卻不忘回頭拍認證照，也意外替這家餐廳，創造一波話題。

原始連結







更多華視新聞報導

教部助國中小整修老舊廁所 115年底前完工1988棟

女闖燒肉店「擅自使用廁所」 店家：行為不妥.不被尊重

高捷驚見男躲廁所偷拍！ 澳門遊客呼救 嫌當場被逮

