鐵板燒「油煎菜單」一整排！ 民眾嚇：台版文字燒？

新竹清華大學附近一間開業20年的鐵板燒最近引發議論，因為有民眾提問，這間好不好吃？立刻有人貼上，師傅把菜單放在鐵板上煎的影片，讓不少人傻眼直說，這難道是台版文字燒嗎？衛生真的堪憂。對此，當事店家低調不願多談，衛生局將派員稽查，若沒有限期改善將被罰6萬元。

鐵板燒煎台佈滿熱油，火力全開滋滋作響，上面一張張黃色長條形的紙張，整張濕透還動來動去，但這不是什麼全新菜色，而是整張菜單變成料理，在煎台上煎，這是哪招，民眾看傻眼直說，這難道是台版文字燒嗎。

其他民眾：「我覺得比較不妥觀感不好，因為那吃的做吃的煎台，放那種東西好像比較不好。」

其他民眾：「感覺不是很衛生，就那個紙張上可能會，有一些細菌或病毒，又有一些油墨，如果他這樣子，炒盤上可能會沾染這些東西，再炒食物感覺不是很衛生。」

越看越不妥，這印刷菜單怎麼能跟要吃的料理放在一起，難道是為了方便就忽略衛生嗎，而這餐廳就在新竹清華大學附近。

大火快炒豆芽菜，一次一大桶淋上醬油調味，一旁還有師傅快手煎炒肉片和洋蔥，民眾好奇提問，這間開20幾年了好吃嗎，卻有其他人貼出鐵板煎菜單的影片，還說牛排外熱內冰，菜也滿油的，雖然主打無煙，但一吃完全身油煙味，讓大家打退堂鼓，但也有不少清大人說算便宜實惠的學生回憶，但這鐵板燒店的衛生問題已經被盯上。

新竹市衛生局食品藥物管理科長王惠平：「衛生局將盡速派員，依照食品良好衛生規範準則，進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法，第44條命業者限期改善。」

實際到鐵板燒店，業者低調不願多說，但要是有違規事項未改善，最高可能被罰六萬，這回餐廳把方便當隨便，讓充滿油墨髒污的菜單貼在煎炒料理的煎台上，是否有其他衛生疑慮，都將一一查清。

