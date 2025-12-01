鐵桶擋路2警欲排除 遭小貨車猛撞噴分隔島釀3傷

警車車尾歪七扭八，車燈、車殼全都卡在一起，排氣管幾乎要掉落。（圖／東森新聞）





今天（1）中午12點多，新竹兩名員警接獲通報，竹東台68線下公館匝道口附近，道路上疑似有桶子擋住道路，他們把車停在內側車道，準備下車排除障礙時，後方一輛小貨車猛力撞上，警車側翻衝上分隔島，零件噴飛四散，車上2名員警頭部受傷，貨車駕駛腿部也挫傷。

小貨車開在快速道路內線車道，看到前方停了一輛警車，完全煞不住猛力撞上，整輛警車幾乎側翻，衝上分隔島，車頂的警示燈也噴飛，零件碎片更是四散一地，可見撞擊力道有多大。

救護人員：「欸警車喔？」

救護人員抵達現場，被眼前場景嚇壞，加速往前查看傷勢，並到車上拿擔架救人，整輛警車卡在分隔島，車尾被撞到幾乎全毀，有一大截被壓扁，車頭保險桿掉落，從後方追撞的小貨車也很嚴重，車頭扭曲凹陷，板金也有一大塊脫離，就怕這兩部車擋在路中間阻礙交通，警方趕緊叫工程人員用拖吊車把車輛吊起，但整部警車車尾歪七扭八，車燈、車殼全都卡在一起，排氣管幾乎要掉落，道路上也滿是玻璃碎片。

清潔人員：「停在內側滿嚴重的。」

事發在1號中午12點多，兩名員警接獲通報，新竹竹東台68線下公館匝道口附近，道路上疑似有鐵桶擋路，他們到現場把車停好，準備下車排除障礙擺三角椎，後方小貨車，卻煞車不及從後方追撞，警車就被撞飛壓扁，導致車內一名女警腦震盪，頭部左後方撕裂傷，另一名員警輕微腦震盪，貨車駕駛則是右邊小腿挫傷，三人生命跡象都穩定。

竹東派出所副所長王世偉：「本所執行巡邏勤務時，接獲報案台68，西向東21公里處有障礙物，於現場處理時，遭後方小貨車追撞，本件事故雙方皆有受傷。」

這回兩名員警執勤勤務被撞上，到底是小貨車車速過快，沒有保持安全車距，還是其他原因，相關單位將持續釐清。

