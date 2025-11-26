「傳動軸彈飛撞車頭！」國道三號北上快官路段發生驚險車禍，陳姓駕駛行駛時遭對向車道飛來鐵條擊中，安全氣囊全數爆開，所幸駕駛冷靜自救，將車停至路肩。警方調查發現，肇事原因是一台小貨車傳動軸脫落，經大型車輛輾過後彈飛，警方將依法開罰肇事駕駛，最高可罰1萬8千元。陳先生表示，車輛才購買兩年，維修費用初估約30萬元，將向肇事車主求償。

鐵條撞擊瞬間全車氣囊爆開！駕駛淡定「自救」躲過死劫。(圖／TVBS)

台中一名陳先生日前在國道三號北上快官路段行駛時，突然遭遇對向車道飛來的鐵條直接撞上車頭，導致安全氣囊全數爆開。所幸陳先生在緊急情況下保持冷靜，將車輛駛至路肩，成功自救。警方調查發現，肇事原因是一台三噸半小貨車的傳動軸脫落，經後方大型車輛輾過後彈飛至對向車道，警方將依道路交通管理處罰條例對小貨車駕駛開罰，最高可處1萬8千元罰鍰。

國道鐵條撞車 氣囊全爆駕駛神自救。(圖／TVBS)

這起驚險事故發生在國道三號北上快官路段，時間是24日早上10點多。當事駕駛陳先生描述當時情況非常危險，他表示開車時一定要專心，幸好當時雙手都放在方向盤上，雖然撞擊瞬間相當可怕，但他在一兩秒後緩過神來，成功將車開到路肩確保安全。

警方調查後確認，這根鐵條是從對向南下車道一台三噸半小貨車掉落的傳動軸，後方有一台類似聯結車的大型車輾過，導致鐵條彈飛至北上車道，直接撞上陳先生的車輛。陳先生表示，自己的車輛才購買兩年，沒想到在工作途中遇上這樣的意外，雖然人沒有受傷，但車輛維修費用初估約30萬元，他將向肇事小貨車車主求償。

另一起驚險事件。前方小轎車噴出濃煙，完全遮擋視線。(圖／TVBS)

除了這起事故外，國道一號南下三義路段也發生另一起驚險事件。一名駕駛在內線直行時，突然發現前方小轎車噴出濃煙，完全遮擋視線。駕駛立即緊急減速，後方車輛見狀也紛紛閃燈示警。當事乘客表示，車輛在行駛途中突然噴出大量黑煙，所幸駕駛有保持安全距離，避免了追撞事故。

環保局人員表示，若民眾遇到類似排放黑煙的車輛，可以提供行車影像進行檢舉，相關單位將依法開罰。這些事件再次提醒所有用路人，行車時務必保持專注，並與前車保持適當安全距離，以應對突發狀況。

