鐵棍打彎換高球桿！苗栗狠男為5000元痛揍前女友 打到半死再命處男小弟硬上還全程錄影 法官怒了

苗栗狠男為5000元痛揍前女友，打到半死再命處男小弟硬上還全程錄影，一審被判刑9年10月。示意圖

苗栗黃姓男子與一名泰籍女移工交往，分手後兩人發生金錢糾紛，黃男竟夥同未成年小弟將泰女綁到山區，先以鐵棍毆打凌虐，打到鐵棍彎曲變形後改以高爾夫球棍伺候，等泰女倒地奄奄一息，又命小弟當場脫褲性侵並全程錄影。苗栗地院審理後認為黃男犯案手段惡劣、情節嚴重，依二人以上加重強制性交等罪判他9年10月徒刑。可上訴。

判決指出，黃男因金錢及工作問題對泰國籍前女友心生不滿，竟於今年4月20日晚間，夥同未成年小弟將泰女強行拉上車綑綁手腳，載到卓蘭鎮偏僻山區。下車後，兩男強行脫去泰女下半身衣褲，黃男從車上拿下一支鐵棍，朝泰女身上狠打，打到鐵棍彎曲不堪使用後，又拿出車內放置的高爾夫球桿接續痛毆，小弟則在一旁徒手助陣，導致泰女下巴、胸壁、頭皮、雙手上臂、雙側大小腿傷痕累累。

隨後黃男見泰女倒地奄奄一息，竟命小弟脫褲硬上，自己則持手機打光兼錄影，還對當場痛哭拒絕的泰女說「他沒做過，你給他1次看看」。兩人持續凌虐被害人，直到翌日凌晨0時許，才駕車將已無力行走的泰女攙扶返回住處附近。

法院審理時黃男承認駕車搭載泰籍前女友及小弟上山後，有持鐵棍、高爾夫球桿毆打被害人，並拍下小弟性侵影像，但辯稱當天她是自願上車，抵達山區後兩人因討論債務問題發生爭吵，他一時情緒失控持鐵棍、高爾夫球桿毆打她，但打到昏迷後，他因現任女友來電離開現場，接聽完電話回來，就看到小弟與泰女正在性交，他擔心泰女事後報警，才持手機拍攝性交過程「保存證據」，並非他指示小弟性侵對方等。

但法院審理後認為，黃男說詞與被害人及小弟證詞不符，影片內容也證實他在小弟性侵時全程在場，因此為採信黃男辯詞，依法重判。



