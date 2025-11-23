鐵棍隨機攻擊路人 45歲男傷3人涉藏有毒品安非他命

cnews204251123a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三重區三和路4段382巷口附近，昨（22）日上午9時33分左右，傳出一起隨機傷人事件。1名45歲顏姓男子，疑情緒不穩定，竟拿鐵棍攻擊路旁機車騎士與行人。三重警分局表示，62歲許姓男子與60歲江姓妻子，突然被攻擊，造成兩人頭部挫傷，所幸意識清楚，員警協助送醫後，暫時沒有大礙。涉嫌犯下傷害罪嫌的顏姓男子，今日上午11時，新北地院召開羈押庭，已裁定收押。

警方調查，顏姓男子約上午9時28分左右，先是在三和路4段附近，見77歲賴姓婦人，頭戴安全帽出家門準備騎機車，顏男一靠近就揮拳攻擊安全帽，所幸未造成任何傷害。沒想到，顏男返回機車從車廂中拿出鐵棍，看見路過的許姓夫妻2人，竟再度揮棍攻擊，造成夫妻2人頭部都有挫傷。

廣告 廣告

cnews204251123a04

三重警方表示，員警獲報後立即趕赴現場，這時顏男攻擊後，沿三和路4段382巷，往永安北路方向移動，準備騎機車離開現場。警網也循線到場逮人，當場查獲作案用鐵棍，附帶搜索時，則在他的機車行李箱內，查獲毒品安非他命1小包、使用過的吸管2支等。

三重警分局表示，訊後依《刑法》傷害罪、及《毒品危害防治條例》等罪嫌，將顏男移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押，以杜不法。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

木櫃內藏密室 養生館暗藏春色警攻堅逮6人

捷運站手扶梯疑被掀裙 24歲男涉偷拍送辦

【文章轉載請註明出處】