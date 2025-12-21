鐵棒隨機攻擊？新豐連2起報案「3人受傷」 警已掌握作案車輛

新竹縣新豐鄉紅樹林附近，12/21連續2起攻擊案件，警方已鎖定車輛。翻攝Google Maps



隨機攻擊會傳染？北市上周五才發生隨機殺人案，新竹縣新豐鄉今天（12／21）竟也傳出2起鐵棒隨機傷人案，傳有2名男子駕駛賓士車，「拿鐵棒木棒隨機傷人」。警方證實，接獲2起報案、共有3人遭攻擊受傷，已掌握犯嫌作案車輛，但嫌犯與受害人是否有糾紛，仍待調查。

不少新竹民眾今天在通訊軟體群組收到訊息，指今天凌晨在新竹縣新豐鄉遇到2名年約30至40歲男子疑似持槍恐嚇，還拿鐵棒、木棒隨機傷人，造成多人受傷。他同時提供嫌犯使用的車輛資訊，為改裝排氣管且車尾號78的進口車，民眾呼籲前往新豐海邊務必小心。

對此，新竹警新湖分局回應，今天0時30分許，獲報新豐鄉池府路及紅樹林海邊等2件傷害案，已掌握特定車號及對象積極查緝依法究辦，同時持續加強該區域巡邏。

警方也澄清，網路社群平台流傳「持槍恐嚇」及「3、4組民眾受傷」等情，且是隨機暴力事件，警方回應，初步瞭解均非事實，案情尚待調查釐清，也提醒民眾如遇不法情事，第一時間撥打110報案，等警方到場處理。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

