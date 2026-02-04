鐵漢也柔情！傑森史塔森為愛女激發保護欲 打戲受傷當吃飯靠止痛藥撐完全程

傑森史塔森（Jason Statham）主演的《天眼浩劫》要保護一名少女，他坦言當爸後保護欲真的會被激發出來。車庫娛樂提供

由地表最帥光頭傑森史塔森（Jason Statham）主演的《天眼浩劫》在權威影評網站「爛番茄」的觀眾爆米花指數已升至89%，劇中傑森史塔森意外承擔起保護少女的重任，他在訪談中感性提到，自從與名模蘿西杭亭頓訂婚並升格為人父後，現實生活中的保護欲確實被徹底激發：「我願意為小朋友付出一切。」這份共鳴感讓他在詮釋角色時更顯真誠，連導演雷克羅曼沃也認證他私下真的是位溫暖的好爸爸。

肌肉拉傷是家常便飯 史塔森自嘲帶止痛藥拚老命

拍攝過程中的激烈動作戲讓傑森史塔森吃足苦頭，但他卻表現得雲淡風輕。他直白表示，拍動作片不可能毫髮無傷：「難免會肌肉拉傷、扭到脖子或折到手指，你總會受點傷。這不是多練習就能避免的，就只是人總會犯錯。」

他笑稱自己雖然年紀漸長，活力不如25歲時旺盛，但依然充滿幹勁，並大方透露維持體能的長壽秘訣就是靠「大量的物理治療。」他幽默地說，面對這些傷痛：「帶包止痛藥就好了。」

《天眼浩劫》導演雷克羅曼沃（中）曾任特技演員，對於傑森史塔森（右）在片中幾乎所有打鬥場面都親自上陣的敬業態度感到佩服。車庫娛樂提供

導演特技演員出身 激賞史塔森親自上陣不手癢

曾任特技演員的導演雷克羅曼沃，對於傑森史塔森在片中幾乎所有打鬥場面都親自上陣的敬業態度感到佩服。被問到看著史塔森大展身手時是否會「手癢」想重回一線，導演大笑表示完全不會，現在更享受在鏡頭後捕捉這些驚險萬分的瞬間。《天眼浩劫》將在2月6日全台上映。



