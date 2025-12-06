鐵片砸中擋風玻璃！他喊：台88瞬間差點886

拖板車上掉出一大片鐵片，砸中擋風玻璃。（圖／翻攝自Threads／cowbanila）





高雄台88快速道路「鳳山交流道」與「五甲交流道」之間的路段，發生一起驚悚車禍。根據車主的行車紀錄器顯示，他所駕駛的自小客車右側有一部拖板車，原本想維持穩定速度通過避免與大車並行，卻突然遭到拖板車上掉落的鐵片砸中擋風玻璃，眼前瞬間一片蜘蛛網裂痕。車主也在Threads上發文表示，「今早差點就在88上886了」。

鳳山分局指出，有關民眾於社群網路貼文指稱，5日上午9時許在台88快速道路遭大貨車掉落物砸中車輛情事，經查未接獲正式報案。

車主的擋風玻璃一片蜘蛛網裂痕。（圖／翻攝自Threads／cowbanila）

經檢視影片內容，該案情形疑有違反道路交通處罰條例第30-1條第1款「車輛機件脫落」，可處駕駛人新臺幣1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

鳳山分局呼籲，車主平時應留心車輛狀況並做好保養，上路前也要再三檢視確認，以維護其他用路人交通安全。

