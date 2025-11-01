鐵牛喜曝喜訊！曬超音波照宣布迎第三胎 甜喊：謝謝你

YouTuber鐵牛今（1日）開心在社群平台上分享超音波影像。（圖／翻攝自鐵牛IG）





YouTuber鐵牛今（1日）開心在社群平台上分享超音波影像，宣布與空姐妻子婷婷迎來第三位寶貝，並透露孩子的小名取為「桃桃（momo醬）」。畫面中可見小寶寶在媽媽肚中活潑地動著，洋溢著幸福氣息。

鐵牛感性表示：「謝謝你來當我們的第三位寶貝。前一陣子要幫你取小名的時候，媽媽非常非常非常非常愛吃水蜜桃，不知道是不是被你控制了，所以爸爸媽媽一致決定叫你『桃桃』。」畫面中，鐵牛的兒子也開心地拿著超音波照片合照，露出俏皮笑容，鐵牛則溫暖留言：「要當哥哥囉！」一家人沉浸在即將迎接新生命的喜悅中。

鐵牛曾是YouTuber團體「頑GAME」成員之一，與華森、聖結石組成團體，2021年2月解散後各自發展。他同年11月升格當爸，迎來第一個寶貝兒子時，曾動情喊話：「謝謝你來當我們的孩子，爸爸一定會成為你的英雄。」如今再度傳出喜訊，讓粉絲紛紛留言祝賀，「太棒了！！恭喜婷婷！恭喜鐵牛！恭喜盛平！恭喜娜比」、「恭喜鐵牛婷婷」、「哇恭喜鐵牛和婷婷，多一個寶貝了」、「恭喜恭喜，我直覺太準了，我看了podcast跟先生說，我覺得婷婷肚肚裡有小寶貝了，恭喜你們呀」。

鐵牛與空姐出身的婷婷相戀5年後，於2018年步入禮堂，兩人常以「美女與野獸」組合形象一同拍片，分享情侶間的互動與愛情話題。搞笑又真誠的互動風格深受粉絲喜愛，而隨著第三個孩子即將報到，鐵牛一家再度升級成「五口之家」，幸福模樣羨煞眾人。



