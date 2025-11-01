鐵牛蚵車傳動軸斷裂 瞬間倒退嚕 10遊客輕傷送醫

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣芳苑鄉今（1）日下午驚傳鐵牛蚵車翻覆意外，車上10名遊客受輕傷送醫，幸好無人生命危險。事故發生在下午2時10分左右，地點位於芳苑鄉光明路與防汛道路口，驚險瞬間讓同行旅客和附近居民都心驚膽跳。

芳苑鄉今天下午發生鐵牛蚵車翻覆意外，車上10名遊客受輕傷送醫，現場一度驚魂，事故原因初步研判為傳動軸斷裂。（民眾提供）

據了解，這批來自台北市大同區的旅遊團共有10人（4男、6女），原本興致勃勃地搭乘鐵牛蚵車前往海上體驗。未料車輛行經防汛道路上坡路段時，蚵車突然動力不足，整輛車向後滑行。倒退中，車身撞上路邊石塊，瞬間重心不穩，整輛車向左側翻覆，場面驚險。

「我們全都嚇壞了，車子像失控一樣滑下來，大家尖叫、互相抓住扶手才沒摔得更慘！」目擊旅客表示，翻覆瞬間，車上的人瞬間被甩動，所幸沒有人受困。其他鐵牛蚵車見狀立刻停下閃避，避免了連鎖意外。

彰化縣消防局接獲報案後迅速派員到場，啟動大量傷病患處置機制。救援人員檢傷後發現，10名乘客多為手腳擦挫傷，意識清楚。為求安全，傷者分別送往二林基督教醫院與彰化秀傳醫院檢查治療，醫師表示均為輕傷，無生命危險。

警方調查指出，駕駛洪姓男子（65歲）酒測值為零，排除酒駕可能；初步研判，事故原因為「車輛傳動軸斷裂」導致動力喪失，詳細肇因仍待釐清。

這起意外也讓地方居民關注鐵牛蚵車安全，有居民建議，行駛上坡路段的蚵車應加強檢修與安全措施，避免類似事故再次發生。