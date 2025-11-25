《鐵獅玉玲瓏》傳奇人物逝！她為文化獻身 享壽86歲

新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴。（圖／翻攝自文化部官網）





新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴於24日辭世，享壽86歲，她也是藝人澎恰恰、許效舜節目《鐵獅玉玲瓏》的致敬對象之一。文化部長李遠表示，陳寶貴一生致力於保存與傳承台灣唸歌文化，對瀕臨失傳的傳統表演藝術貢獻卓著，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

陳寶貴1939年出生於戲班世家，父親為知名歌仔戲樂師，自小耳濡目染，習得歌仔戲、高甲戲及南管演藝技巧。她14歲便開始全台巡迴演出，擔任苦旦與小生角色，展現出優異的唱念技巧與舞台功力。陳寶貴的表演風格咬字吐音韻味十足，兼具編劇與敘事能力，為台灣說唱藝術打下獨特基礎。

陳寶貴與搭檔陳美珠從少年時期起結伴學藝，兩人皆不識字，但靠著驚人的記憶力與即興演出能力，能演出上百齣戲碼，長期被譽為台語傳統唸歌的「寶庫」。1989年，兩人以《錦裙玉玲瓏》首度將台語唸歌搬上有線電視，分飾多角、唱作俱佳的表演深受觀眾喜愛，也為台灣說唱藝術的現代化推波助瀾。

隨著《錦裙玉玲瓏》影響力擴大，藝人澎恰恰、許效舜推出的《鐵獅玉玲瓏》節目也向陳寶貴、陳美珠致敬，其中角色名稱「珠寶」、「貴寶」即來源於兩人，成功帶動台灣喜劇與唸歌的風潮。文化部提到，陳寶貴與陳美珠於2016年獲新北市政府認定為傳統表演藝術「說唱」保存者，成為台灣表演藝術的重要代表。

文化部表示，陳寶貴晚年仍活躍於舞台，身兼「台灣唸歌團」顧問，長期奔走各地指導月琴彈唱班學員，致力傳承台灣傳統表演藝術。她對文化的熱忱及對後進的指導精神，讓瀕臨失傳的台灣說唱文化得以延續，精神令人敬佩。



