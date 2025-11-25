《鐵獅玉玲瓏》傳奇人物逝！她為文化獻身 享壽86歲
新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴於24日辭世，享壽86歲，她也是藝人澎恰恰、許效舜節目《鐵獅玉玲瓏》的致敬對象之一。文化部長李遠表示，陳寶貴一生致力於保存與傳承台灣唸歌文化，對瀕臨失傳的傳統表演藝術貢獻卓著，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。
陳寶貴1939年出生於戲班世家，父親為知名歌仔戲樂師，自小耳濡目染，習得歌仔戲、高甲戲及南管演藝技巧。她14歲便開始全台巡迴演出，擔任苦旦與小生角色，展現出優異的唱念技巧與舞台功力。陳寶貴的表演風格咬字吐音韻味十足，兼具編劇與敘事能力，為台灣說唱藝術打下獨特基礎。
陳寶貴與搭檔陳美珠從少年時期起結伴學藝，兩人皆不識字，但靠著驚人的記憶力與即興演出能力，能演出上百齣戲碼，長期被譽為台語傳統唸歌的「寶庫」。1989年，兩人以《錦裙玉玲瓏》首度將台語唸歌搬上有線電視，分飾多角、唱作俱佳的表演深受觀眾喜愛，也為台灣說唱藝術的現代化推波助瀾。
隨著《錦裙玉玲瓏》影響力擴大，藝人澎恰恰、許效舜推出的《鐵獅玉玲瓏》節目也向陳寶貴、陳美珠致敬，其中角色名稱「珠寶」、「貴寶」即來源於兩人，成功帶動台灣喜劇與唸歌的風潮。文化部提到，陳寶貴與陳美珠於2016年獲新北市政府認定為傳統表演藝術「說唱」保存者，成為台灣表演藝術的重要代表。
文化部表示，陳寶貴晚年仍活躍於舞台，身兼「台灣唸歌團」顧問，長期奔走各地指導月琴彈唱班學員，致力傳承台灣傳統表演藝術。她對文化的熱忱及對後進的指導精神，讓瀕臨失傳的台灣說唱文化得以延續，精神令人敬佩。
【更多東森娛樂報導】
●鐵獅玉玲瓏合體！登丟丟妹直播自嘲：合作對象好好找
●澎恰恰認障礙不敢看觀眾 首致歉家人：一年還清
●許效舜感恩澎恰恰「帶上車」 師徒有望重現「鐵獅玉玲瓏」
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 天前
黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行
藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。鏡報 ・ 4 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
陳曉離婚9個月「雙頰凹陷」憔悴現身 認了暴瘦9公斤原因曝光！素顏呈現滄桑感
陳曉與陳妍希今年2月宣布離婚，陳妍希恢單後被指越來越漂亮，陳曉近日出席新戲《大生意人》開播記者會，卻被發現憔悴許多，甚至暴瘦到雙頰凹陷，引發網友討論。鏡報 ・ 6 小時前
2026新劇《Climax》河智苑睽違4年回歸...搭檔朱智勛演「政壇夫妻檔」輔佐老公選總統！Nana、吳正世、車珠英集結展開權力鬥爭！
《Climax》（韓語：클라이맥스）為韓國Genie TV原創電視劇作品並由ENA電視台預定於2026上半年播出的月火連續劇，在近日正式官宣出演卡司，確定由朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演！並由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演。本劇以韓國龐大的財閥界與娛樂圈為背景，講述一對懷抱無限野心的夫妻，為了登上各自人生的巔峰而不惜互相踐踏的激烈生存記。《Climax》預計在2026上半年首播！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 11 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
13年前學舞女孩現是TWICE子瑜 站C位畫面曝！嘻小瓜：我先看到的
韓團TWICE演唱會落幕，子瑜帶成員回家鄉開唱感動許多粉絲，過去曾是子瑜「舞蹈老師」的藝人嘻小瓜回憶當年不知道為什麼就很喜歡子瑜，決定讓她站C位，最後她出道成「TWICE-子瑜」，他驕傲說道自己可大聲說 「是我先看到的」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
大S離世近10個月！吳佩慈追憶「不想忘記她」：真的是意難平
大S離世近10個月！吳佩慈追憶「不想忘記她」：真的是意難平EBC東森娛樂 ・ 7 小時前