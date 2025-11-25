《鐵獅玉玲瓏》原型陳寶貴辭世！享壽86歲 文化部證實死訊

《錦裙玉玲瓏》陳寶貴（左）、陳美珠搭檔演出。（圖／新北市政府文化局）

新北市傳統表演藝術「說唱」保存者、被譽為台灣國寶的陳寶貴，於昨（24）日辭世，享壽86歲。文化部對此表示哀悼，並肯定陳寶貴長期致力於保存與傳承傳統表演藝術的努力，尤其對於台語唸歌文化的保存有深遠貢獻。文化部表示，將頒發旌揚狀，以表彰其藝術成就與對文化的奉獻。

陳寶貴1939年出生，自幼在戲班中耳濡目染，父親是歌仔戲樂師，她自小學習南管、歌仔戲及高甲戲等傳統曲藝，14歲起便開始巡迴全台演出。她精通咬字吐音及敘事編排，形成獨樹一格的說唱風格。少年時期結識搭檔陳美珠，兩人雖然不識字，卻靠著過人的記憶力和即興演出能力，共同演出上百齣戲碼，被譽為台語唸歌的「活字典」。

新北市傳統表演藝術「說唱」保存者陳寶貴辭世，享壽86歲。（圖／文化部文化資產局提供）

1989年，陳寶貴與陳美珠合作的唸歌節目《錦裙玉玲瓏》首度登上有線電視，兩人以唱作俱佳、分飾多角的表演方式受到觀眾喜愛。該節目也成為後來《鐵獅玉玲瓏》的創作靈感來源，澎恰恰、許效舜更以角色「珠寶」、「貴寶」向陳寶貴、陳美珠致敬。2016年，陳寶貴與陳美珠正式被新北市政府登錄為「說唱」傳統表演藝術保存者，肯定其在台灣唸歌發展上的重要地位。

文化部指出，陳寶貴晚年依然活躍於舞台，擔任「台灣唸歌團」顧問，四處指導月琴彈唱班學員，努力將台灣說唱文化薪火相傳。她一生奉獻於傳統表演藝術，不僅留下豐富的作品，也為瀕臨失傳的文化注入活力，其精神與熱情令人敬佩。

