《鐵獅玉玲瓏》原型陳寶貴逝世享壽86歲 文化部將頒贈旌揚狀

根據文化部發布消息，台灣傳統表演藝術「說唱」的重要保存者、新北市登錄的無形文化資產傳承人陳寶貴，已於11月24日辭世，享壽86歲。文化部對其辭世表達深切哀悼，並表示將頒發旌揚狀，肯定她長年致力於保存與推廣台語唸歌等傳統曲藝的卓越貢獻。

陳寶貴1939年出生於戲班世家，自幼浸潤於歌仔戲與南管等傳統音樂氛圍之中。其父為歌仔戲樂師，她從小便習得南管、歌仔戲與高甲戲等藝術形式，14歲起展開全台巡演，並逐步發展出獨特的說唱風格。

陳寶貴擅長咬字吐音與現場即興敘述，憑藉出色的記憶力與臨場反應力，即使不識字，亦能與搭檔陳美珠演出超過百齣作品。兩人並肩合作多年，被藝文界譽為台語唸歌的「活字典」，在地方文化推廣上佔有一席之地。

1989年，兩人共同主持的唸歌節目《錦裙玉玲瓏》登上有線電視，以唱作俱佳、分飾多角的方式廣受觀眾喜愛。該節目更啟發後來的電視綜藝節目《鐵獅玉玲瓏》，其中藝人澎恰恰與許效舜所扮演的角色「珠寶」、「貴寶」即向陳寶貴與陳美珠致敬。

2016年，新北市政府將陳寶貴與陳美珠正式登錄為「說唱」傳統表演藝術保存者，肯定她們在推動台語唸歌與地方文化傳承上的歷史地位。

文化部表示，陳寶貴晚年持續活躍於民間，擔任「台灣唸歌團」顧問，經常至各地協助月琴彈唱班教學，積極指導後輩。她對傳統藝術的熱情從未停歇，致力於將逐漸式微的台語唸歌文化延續至新世代，令人敬佩與懷念。

據《NOWnews》報導，藝人許效舜對此表示哀悼，語帶不捨地說：「對整個藝術界來講是一個很大的損失，過去在節目當中，看到他們的表演模式，所以延伸了《鐵獅玉玲瓏》。她們是我內心當中最崇高敬意的一對偶像。」他回憶起，當年兩人僅用一把吉他、兩人分飾述說歷史經典故事的畫面，令人深受感動，也成為他創作靈感的泉源。

許效舜也提到：「那個時代他們也曾經找過我們，我們也曾經對過話。無論如何，今天在這邊以一個晚輩的心情，向長輩致敬，希望她去到天家，也能夠擁有一個美好的表演環境，我們繼續在不同的世界，為藝術來奉獻！感謝！」表達他對陳寶貴的最高敬意。

