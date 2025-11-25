《鐵獅玉玲瓏》原型陳寶貴逝世享壽86歲 文化部將頒贈旌揚狀
根據文化部發布消息，台灣傳統表演藝術「說唱」的重要保存者、新北市登錄的無形文化資產傳承人陳寶貴，已於11月24日辭世，享壽86歲。文化部對其辭世表達深切哀悼，並表示將頒發旌揚狀，肯定她長年致力於保存與推廣台語唸歌等傳統曲藝的卓越貢獻。
陳寶貴1939年出生於戲班世家，自幼浸潤於歌仔戲與南管等傳統音樂氛圍之中。其父為歌仔戲樂師，她從小便習得南管、歌仔戲與高甲戲等藝術形式，14歲起展開全台巡演，並逐步發展出獨特的說唱風格。
陳寶貴擅長咬字吐音與現場即興敘述，憑藉出色的記憶力與臨場反應力，即使不識字，亦能與搭檔陳美珠演出超過百齣作品。兩人並肩合作多年，被藝文界譽為台語唸歌的「活字典」，在地方文化推廣上佔有一席之地。
1989年，兩人共同主持的唸歌節目《錦裙玉玲瓏》登上有線電視，以唱作俱佳、分飾多角的方式廣受觀眾喜愛。該節目更啟發後來的電視綜藝節目《鐵獅玉玲瓏》，其中藝人澎恰恰與許效舜所扮演的角色「珠寶」、「貴寶」即向陳寶貴與陳美珠致敬。
2016年，新北市政府將陳寶貴與陳美珠正式登錄為「說唱」傳統表演藝術保存者，肯定她們在推動台語唸歌與地方文化傳承上的歷史地位。
文化部表示，陳寶貴晚年持續活躍於民間，擔任「台灣唸歌團」顧問，經常至各地協助月琴彈唱班教學，積極指導後輩。她對傳統藝術的熱情從未停歇，致力於將逐漸式微的台語唸歌文化延續至新世代，令人敬佩與懷念。
據《NOWnews》報導，藝人許效舜對此表示哀悼，語帶不捨地說：「對整個藝術界來講是一個很大的損失，過去在節目當中，看到他們的表演模式，所以延伸了《鐵獅玉玲瓏》。她們是我內心當中最崇高敬意的一對偶像。」他回憶起，當年兩人僅用一把吉他、兩人分飾述說歷史經典故事的畫面，令人深受感動，也成為他創作靈感的泉源。
許效舜也提到：「那個時代他們也曾經找過我們，我們也曾經對過話。無論如何，今天在這邊以一個晚輩的心情，向長輩致敬，希望她去到天家，也能夠擁有一個美好的表演環境，我們繼續在不同的世界，為藝術來奉獻！感謝！」表達他對陳寶貴的最高敬意。
看更多 CTWANT 文章
鄭伊健日本演唱會突喊卡 主辦道歉稱「不可抗力因素」
黃遠、小薰奪「金片子」帝后 楊貴媚、謝盈萱挺短片喊「放馬過來」
小S二女兒Lily滿18歲 慶生照驚見神秘高壯男！被瘋猜戀愛了
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 2 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
SJ神童「40歲還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招！2天3百萬人圍觀爆笑妙答
SJ神童「40歲為何還叫神童」？阿妹、蔡依林也中招，2天3百萬人圍觀爆笑妙答！造咖 ・ 18 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 21 小時前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 16 小時前
售票網驚現明年四月大巨蛋演唱會！鄧紫棋兌現承諾重返台灣 網瞬間炸裂
人氣歌手鄧紫棋時隔多年終於確定明年重返台灣舞台。根據 tixbay 售票網公開的最新資訊，她將於明年4月登上台北大巨蛋開唱，日期與票價雖尚未公布，但消息一出立刻點燃社群討論，粉絲紛紛喊準備搶票。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
黃子佼二審結果出爐！加重改判1年6個月緩刑4年 林予晞：交給專業執行
藝人黃子佼因在「創意私房」論壇收藏大量未成年女性的私密影像，去年一審時遭台北地院判處8個月有期徒刑。在二審宣判前夕，黃子佼大動作透過律師事務所發表聲明，表示已和所有被害者達成和解。今（25）日二審宣判結果出爐，依《個人資料保護法》加重改判1年6個月有期徒刑，但給予緩刑4年，期間須義務勞動180小時，並接受法治教育3場。鏡報 ・ 12 小時前
林俊傑疑穿同款情侶裝約會遭直擊 小20歲網紅女友背景曝光
金曲歌王林俊傑（JJ）演藝事業精彩，感情生活也相當豐富，今年初曾爆出新戀情，與小20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，如今在有網友目擊林俊傑與一名長髮女子同行，且該女子就是七七，如今小女友的身分也跟著曝光了。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
施柏宇被爆拍戲消失⋯被抓包跟女友約會 劇組代經紀人回應
施柏宇25日被爆出，拍戲拍到一半消失，還以養傷的理由請假，結果被撞見跟女友去約會。對此經紀人統一透過劇組回應，「施柏宇先生自籌備開始認真專業，也爲角色做了許多嘗試和準備，目前依照進度配合後期製作，態度良好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
男友交往4年突不碰她！依依抓包劈腿鐵證 「第2隻手機」全是交友軟體
《小姐不熙娣》本集以「愛情翻車時殘酷二選一！身體借放還是感情寄託？」為題，分別邀請「精神派」代表陳依依、張立東、Rita及「肉體派」代表劉伊心、宇珊、吳小可等人，依依率先開砲：「肉體出軌就是同時傷害兩個人！這件事是很危險的，一旦潘朵拉的盒子被打開了，就很可能回不去了！」鏡報 ・ 1 天前