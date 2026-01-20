鐵玫瑰藝術節 體驗桃園魅力

桃園市長張善政昨（二十）日出席「二○二六桃園鐵玫瑰藝術節啟動記者會」，表示藝術節已走過十五年，將於四月十一日至五月二十四日舉行，邀請全臺民眾體驗桃園的文化魅力。

張善政指出，今年的藝術節展現多元與包容，涵蓋世代與族群，並融入移工與新住民文化。其中，忠貞市場將延伸至藝術創作，邀請滇緬料理職人李福英，結合慢島劇團演出，展現桃園的文化融合。

策展人李惠美表示，本屆藝術節主題為「摺時間」，將促進跨國與在地的藝術共創，邀請來自日本、蘇格蘭、馬來西亞等國的藝術團隊，打造兼具藝術深度與社會關懷的文化平台。

桃園文化局表示，本屆藝術節共規劃十二檔演出、一檔工作坊及一檔走讀活動，希望以劇場、行動展演及城市走讀等形式，帶領觀眾以藝術視角重新認識城市。