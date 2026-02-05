鐵皮屋竟藏越南KTV！ 「會員制」專供移工開毒趴 警逮12人送辦

【記者莊曜聰／台南報導】真囂張！台南有越籍人士租下新市區一處不起眼鐵皮屋，卻將內部改成KTV，採「會員制」只有同鄉才能進入消費，相當神祕，且還夜夜笙歌大開毒品趴，警方接獲情資，4日凌晨上門查緝，逮到12名越籍男女，其中5人不是失聯移工，就是持觀光簽證逾期居留，還起出K他命、咖啡包、二級毒品原料等，後續依違反《毒品危害防制條例》等罪嫌送辦。

永康警分局1月間接獲線報，新市區一處外觀看來平平無奇的鐵皮屋，其實是改裝過的越式KTV，但外面連招牌都沒有，只提供越籍移工進入消費，門禁森嚴不對陌生人開放，涉有層層關卡增加查緝難度，於是與善化分局、移民署台南專勤隊合作，報請台南地檢指揮偵辦。

專案小組蒐證後見時機成熟，4日凌晨出動警力，並協請保三警犬隊、保大特勤支援、上門攻堅，一群人正酒酣耳熱，見到員警查緝當場傻眼，只能乖乖就逮，緝毒犬更在舞池、櫃檯、包廂發現毒品蹤跡，共起出二級毒品原料 (379.6克)、毒品咖啡包168包 (440克) 、第三級毒品K他命42包 (41.9克)，警方也將監視器設備、鏡頭、贓款10萬元等證物帶回。

現場共有丁姓主嫌在內的12人被逮，通通都是越南籍人士，有來台工作的移工，也有持觀光簽證來台的越籍女子，其中5人更是逃逸或逾期居留身分，交給台南專勤隊帶回詢問。

警詢後將依毒品罪嫌移送，並溯源追查毒品來源，調查背後是否犯罪集團涉入；永康警分局呼籲，打擊毒品是當前治安重點工作，民眾千萬不要以身試法，警方將持續強化反毒作為，結合跨機關力量，守護市民生命財產安全。

越籍人士租下鐵皮屋改成KTV，採「會員制」只提供越籍移工消費。民眾提供

