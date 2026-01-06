鐵皮工廠大火! 火舌蔓延廠房陷火海 焦黑濃煙竄天際

社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導

無情大火，奪走一條人命！新北市中和地區，上午七點多，發生工廠火警意外，位在民享街上的一間鐵皮工廠，突然竄出濃煙，火舌迅速蔓延，導致整棟廠房陷入火海，當時，有一名黃姓員工，在工廠的夾層內休息，因為來不及逃生，被找到時，早就失去生命跡象，已成焦屍。

橘紅色火舌猛烈燃燒，熊熊烈火伴隨濃濃黑煙，整間工廠瞬間被火海吞噬。突如其來的大火，把工廠燒的一片焦黑，只剩斷垣殘壁，裡頭物品全都付之一炬，甚至還有員工來不及逃生，困在火場，活活被燒死。民視記者洪巧璇：「發生火警的地方總共有三個工廠，分別是營造廠成衣廠以及修車廠，可以看到工廠大門上方還有一個夾層，是提供給員工休息的地方，不過卻傳出有民眾受困在內。」

遭波及車廠老闆：「他們凌晨回來然後在裡面睡覺，但是我沒有看到他出來，起火點應該是營造廠啦然後燒過來，那目前我的汽車維修廠，財損應該是兩百多萬吧，找營造廠老闆商量啊不然怎麼辦。」新北市中和區民享街上的這處鐵皮工廠，6號上午七點四十八分傳出火警意外，根據了解，營造廠和成衣廠是連在一起，也是這回火勢比較嚴重的地點，疑似是營造工廠內有擺放油漆等等的易燃物，才讓火勢燒的這麼嚴重，而且當時一名黃姓員工在夾層睡覺，來不及逃出火場，不幸罹難，被找到時，已成焦屍。









新北市政府消防局局長陳崇岳：「工廠火災主要是做營造跟裝潢使用，整個火勢大概在40分鐘左右，我們就完全控制，在一個小時以後撲滅，夾層裡面後側的夾層，有一個黃姓員工，監視器裡面也沒有看到他出來。」火調科人員後續也進入火場調查，到底是哪個環節疏失，釀成大火還帶走一條無辜性命。





原文出處：中和惡火釀１死！睡夢中來不及逃 工廠員工活活燒成焦屍

