鐵皮工廠年前「加班」？樹林警破職業賭場 隱身工業區還有卡拉OK休息室

警方破獲天九牌職業賭場。翻攝畫面

新北市樹林警分局昨（1日）破獲1處天九牌職業賭場，該賭場以鐵皮工廠做掩護，到深夜仍燈火通明、人車出入不斷，警方接獲情資後，於深夜持搜索票突襲查緝，當場查獲負責人吳姓夫妻以及15名賭客，全數被警方帶回偵辦，警詢後吳男夫妻2人依賭博罪嫌送辦，賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

據了解，吳男夫妻2人利用自家的鐵皮工廠作為據點，自恃位處工業區，周邊沒有民宅住戶，肆無忌憚在場內1樓提供賭客聚賭，另外還在2樓設置卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。

樹林警方日前接獲情資指出，該工廠到深夜仍燈火通明、人車進出不斷，疑似有聚眾賭博情事，警方隨即進行監控蒐證，發現賭場外圍裝設監視器並有人員把風過濾賭客身分，昨日警方蒐證完備後，於深夜持搜索票前往突襲查緝，果真查獲吳男夫妻及15名賭客。

警方查扣現金賭資、天九牌等證物。翻攝畫面

警方在現場查扣賭資32萬100元、抽頭金3200元、天九牌1副，將吳男等17人全數帶返警局偵訊；警詢後除吳男夫妻2人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦外，其餘15名賭客全數依《社維法》裁罰。

樹林分局長王子雄表示，賭博行為不僅違背社會善良風俗，還容易助長投機心理，讓人深陷其中，進一步衍生各種治安隱憂，警方在春節期間將持續強化治安維護，持續取締各項非法行為，確保市民能夠平安快樂的過個好年。



