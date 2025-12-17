鐵皮民宅陷火海！ 修車廠遭波及燒精光慘虧百萬

高雄市 / 綜合報導

高雄大寮區大明街一棟鐵皮民宅，今(17)日凌晨4點多一棟鐵皮屋起火燃燒，整間房陷入火海，一旁修車廠貨櫃屋也被波及，車廠業者第一時間用滅火器搶救，內部器材仍被燒光初估損失上百萬元。消防人員抵達時，屋內兩名越南籍移工自行逃出，一名印尼籍移工受困屋頂，三人都獲救，而警方發現，這兩名越南籍移工已失聯許久，這起火警是否有人為縱火因素，有待調查釐清。

熊熊火舌不斷燃燒，整座房屋陷入火海一片，不只房屋，戶外攤車也遭到火舌吞噬，眼看情況危急，住戶趕緊上前將愛車挪出，期間不時傳來爆破聲響，從制高點看當時火勢相當 猛烈 ，濃煙迷漫天際，消防弟兄火速抵達灑水灌救才將火舌控制，可是房屋已經燒得焦黑，甚至隔壁車廠貨櫃屋也遭到波及。

儘管業者一度用滅火器救援，但效果有限器材付之一炬，損失估計上百萬，車廠業者VS.記者說：「還有發電機那台二十幾萬和冷氣貨櫃，(是不是有拿滅火器)有，滅火器在那，用水噴，但還是無法滅，人家打給我我就來了，我沒住這。」

附近住戶說：「火是在門口那邊燒，然後他只能從屋頂那邊，走在屋頂上面，然後有消防車，的雲霄，，飛(雲)梯，那邊把他接下來。」這場暗夜大火發生在今日凌晨4點多高雄大寮大明街鐵皮民宅，無預警全面燃燒，消防人員抵達時還有一名印尼籍移工還受困屋頂，第三大隊副大隊長洪聖儀說：「我們立即架梯，把他從二樓救下來，另外，另有兩名越南籍的住戶都已經逃生，所以這一件，沒有人受困。」

大寮分駐所所長陳俊浤說：「其中兩名為失聯移工，訊後依入出國移民法移送移民署專勤隊，辦理相關遣返事宜。」屋內三人平安脫困，但其中2位自行逃生的越南籍移工，居留期限分別是2020及2023年已經失聯許久，沒想到這場大火也讓他們行蹤就此曝光，除了面臨遣返之外是否有人為縱火導致火警，有待火調人員調查釐清。

